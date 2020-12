TA: Gluren bij de buren

Een oud gezegde luidt dat bij de buren het gras altijd groener is. Thans geldt dit nog niet op de aandelenmarkten om ons heen.

Technisch blijft op de Duitse beurs de DAX-index al bijna 3 jaar hangen onder de toppen van eind 2017. Daar staat tegenover dat op de korte termijn de stemming bij onze oosterburen lijkt te verbeteren.

Ten eerste is het correctieve patroon gebroken. Maar veel belangrijker is dat er een duidelijk hogere bodem is gevormd, die aangeeft dat de kopers actief worden. Technisch lijkt de DAX een gigantische hoofd & schouder-formatie te vormen, waarvan de weerstand rond 13.795 punten ligt.

Indien de DAX definitief uitbreekt zal de Nederlandse beurs zeker op sleeptouw genomen worden. Overigens heeft de AEX enkele weken geleden al richting gekozen, nadat een vlagformatie opwaarts werd gebroken.

Kortom, we gluren bij de buren of het gras al groener wordt. Vandaag bekijk ik de langetermijnplaatjes op de AEX en de DAX.

De vlag uit voor de AEX

Zo'n 5 weken geleden heeft de AEX een patroon met lagere toppen verlaten. Hiermee werd een vlagformatie (tussen de 2 blauwe lijnen) opwaarts gebroken. Een vlagformatie, in het TA-jargon Flag genoemd, is een van de bekendere koerspatronen.

Een vlagformatie geeft doorgaans een tijdelijke onderbreking van een trend aan, maar beweegt altijd tegen de richting van de trend in. De AEX zat tussen juni en november in de vlag vastgeplakt in de bandbreedte 528-589 punten.

Bij een stijgende trend zal de vlag dus altijd neerwaarts bewegen, en vice versa. Zie ook uitleg vlagformatie met de voorbeeldgrafiek helemaal onderaan deze column.

Koersdoelen 632 en 728 punten

Wellicht voorbarig, maar het uiteindelijke koersdoel van de vlagformatie ligt op 728 punten. Dat is dus ruim boven het all-time high van de AEX dat in 2001 rond 701 punten is gevormd. Om dit koersdoel te berekenen moeten we ook de coronabodem van 389,60 uit maart erbij betrekken.

Eerst naar 632,12

Na een opwaartse uitbraak uit de vlag kan de AEX eerst naar 632,12 punten, waar de top van februari ligt. In tweede instantie naar 701, maar het uiteindeliojke koersdoel van de vlagformatie kan op 728 punten berekend worden (zie de uitleg van het principe van de vlag onderaan deze column).

Dit koersdoel berekenen we door eerst de afstand tussen de coronabodem van maart (389,60 punten) en de top van de vlag (589,40 punten) te bepalen. De afstand daartussen bedraagt 199,80 punten. Deze uitkomst tellen we op bij de bodem van de vlag op 528,68 punten. Dit zou een theoretisch berekend koersdoel van 728 punten opleveren.

Duitsland wil uitbreken

De Duitse beurs beweegt al een paar jaar onder een zware horizontale weerstand. Deze hebben we op de grafiek afgebakend met de horizontale rode lijn. Bezien vanuit de TA-invalshoek is de DAX bezig met een gigantische hoofd & schouder-formatie.

Na een uitbraak boven weerstand 13.795,24 punten wordt dit koerspatroon voltooid, waarna 16.150,00 het eerstvolgende opwaartse koersdoel wordt. Het uiteindelijke koersdoel op basis van de volledige hoofd & schouder-formatie ligt rond 19.350 punten. (zie de uitleg van het principe van de hoofd & schouder-formatie en de koersdoelberekening onderaan deze column).

Uitleg vlagformatie

Om het koersdoel van een vlagformatie te berekenen passen we de measured move toe.

Een vlagformatie is een koerspatroon dat altijd tegen de heersende trend ingaat. In een stijgende trend (zoals bij de AEX) bewoog de vlag dus omlaag.

De vlag wordt voltooid zodra de correctieve fase aan de bovenkant wordt gebroken. Hoe hoger de omzet tijdens de uitbraak van de vlag, des te betrouwbaarder het signaal is. In het geval van de AEX is er bij de uitbraak van de vlag ook nog een gap gevormd. Deze geeft de uitbraak extra dynamiek.

Een vlag wordt door handelaren vaak gebruikt om een koersdoel te berekenen. Hiervoor past men de measured move toe. Volgens deze theorie is de lengte van de nieuwe stijging (van C naar D) doorgaans even groot als die van het voorgaande stijging (van A naar B). De afstand tussen de punten C en D is grofweg even groot als die tussen de punten A en B

Bij de AEX bedraag de afstand tussen A (maartbodem: 389,60 punten) en B (de top van de vlag; 589,40 punten) 199,80 punten. Deze uitkomst tellen we op bij de bodem van de vlag, dus bij C (528,68 punten). Dit zou een theoretisch berekend koersdoel van 728,20 punten bij punt D opleveren.

Uitleg hoofd & schouder-formatie