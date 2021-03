BeursVandaag: Doe het, AEX

Hoogste slot 701,56 en intradagstand 703,18 van de AEX uit september 2000 zijn zo dichtbij, dat we die denk ik nu ook willen zien - allemaal, bull of bear.

Het kan, maar het ziet er nu nog niet naar uit vandaag. De openingsindicatie is iets hoger, maar de VS moet terug na weer een rally vrijdag, die de AEX future wel al tot boven 700 bracht. Verder wordt het er tussen het westen met de VS voorop en China niet vriendelijk op en dat schip in het Suezkanaal is half vlot getrokken.

Enfin, hier is de AEX sinds die oude top. Zowel stand als verwachte winst zijn toen en zijn nu ongeveer gelijk, ofwel de waardering is min of meer hetzelfde. Dat geldt ook voor het dividendrendement van 1,6%. Grootste verschil dat toen onze tienjaarsrente nog 5,4% deed!



Het is een maandgrafiek die tot en met februari loopt en daarom neem ik ook korter beeld. Ondanks dat de AEX die records ruikt, wordt de index er niet duurder op. De verwachte winsten lopen namelijk op.



Kijk aan, het gigantische schip met de meer dan 20.000 containers is gedeeltelijk weer los. De boel moet zich wellicht in de komende dagen kunnen normaliseren in het Suezkanaal, hoewel bergingsbedrijf Boskalis niet te vroeg wil juichen.

Cargo ship blocking Suez Canal has been refloated, says Inchcape https://t.co/JwCnTrlfnR — CNBC (@CNBC) March 29, 2021

Internationaal zijn het kritische bedrijven die de woede van China op hun hals halen met kritiek op mensenrechten en is het Chinese technologie die in de VS onder druk staat van toezichthouder SEC. De klappen zijn van vrijdag zijn tot in Hong Hong hoorbaar vandaag. De opening dan, het kan. Die AEX 700 dan.



Marktbreed noteren aandelen gemengd, staat olie lager en trekt de dollar weer ietsje aan. Bitcoin doet -2,2% o $55K en nog wat. De agenda is helemaal leeg, er is echt niks te doen.



Bij de rentes lijkt de vaart er uit.

En dan nog even dit

Oh zit dat zo! En Chinese tech in de VS lag al niet goed:

Here's what happened in that wild trading in China internet stocks https://t.co/B8cZTC7BT4 — CNBC (@CNBC) March 29, 2021

H&M, Burberry, Nike, Adidas en meer:

China warns companies against politicising actions regarding Xinjiang https://t.co/iYqGtcHOFj pic.twitter.com/pbT4xMzJv1 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 29, 2021

Intussen bij de Chinese tech in de VS, die al dan niet ook naar Hong Kong komt:

Bilibili falls nearly 7% on first day of trade in Hong Kong as Chinese tech stocks face pressure https://t.co/YwrC5CD7sk — CNBC (@CNBC) March 29, 2021

Kans?

Rout in China tech shares boosts buying opportunity, Citi says https://t.co/0nITlSoFEc — Bloomberg Markets (@markets) March 29, 2021

Eerder al gas:

EU experts to say nuclear power qualifies for green investment label: document https://t.co/BcnEUK5O9B pic.twitter.com/55dxfA1ISx — Reuters Business (@ReutersBiz) March 27, 2021

Oef:

Price of real assets rel to fin assets at lowest since 1925, BofA says. Recommends owning assets such as real estate, precious metals, wine, art, cars. Hedge for war against inequality, inflation. Diversify portfolios, under-owned, more valuable in coming digital currency era. pic.twitter.com/giRwHQCdyL — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 28, 2021

:-)

Veel plezier en succes vandaag.