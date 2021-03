Slotcall: Philips dagtopper in de AEX

Na kort in de plus te hebben gestaan dook de AEX (-0,1%) al gauw naar beneden. ArcelorMittal (-2,8%) moet de dag ruim in de min afsluiten en is daarmee een van de grootste verliezers van de AEX.

Philips heeft met +2,5% wel een prima dag gehad. Dit komt voort uit het nieuws dat het elektronicaconcern zijn divisie voor huishoudelijke apparaten aan het Chinese Hillhouse Capital heeft verkocht.

Dat handjeklap resulteerde in €4,4 miljard. Daarnaast betalen de Chinezen Philips over de komende vijftien jaar nog zo’n €700 miljoen. Dit is om de begeerde naam te mogen blijven gebruiken.

Verder kwam naar buiten dat Galapagos-topman Onno van de Stolpe een stapje terug neemt. Het bedrijf heeft de laatste tijd meerdere tegenvallers te verduren gehad, zoals tegenvallende resultaten en degradatie van de AEX naar de AMX. De koers eindigde vandaag met -3,4%.

De ogen waren ook vandaag nog op het 193 kilometer lange Suezkanaal gericht. Gisteren kwam daar een groot vrachtschip vast te zitten. De verwachting is dat het bergen nog dagen of zelfs weken kan duren. Economisch gezien een aardige domper, gezien er dagelijks zo’n €9 miljard aan goederen door het Suezkanaal vervoerd wordt.

Unilever

Unilever (+0,4%) loopt koersmatig een beetje achter op de AEX. Verrassend, gezien het concern het in een langjarige vergelijking beduidend beter doet. Reden is mede dat de AEX het door het succes van de chippers momenteel goed doet.

Daarnaast is er aardig wat work in progress bij Unilever. Zo is het bedrijf op het moment druk bezig met de verkoop van Lipton, al sluit Unilever een joint venture of een beursnotering van de theedivisie ook niet uit.

Van de matig ontvangen jaarcijfers is Unilever weer enigszins bijgekomen. Daarnaast heeft het concern een dividendrendement van 3,5% en is de huidige waardering lang zo gek nog niet. Wat IEX-analist Martin Crum nu van Unilever vindt, leest u hieronder:

Brede markt

Weinig groen bij de Europese indices: Duitsland (+0,1%), Frankrijk (-0,0%) en Spanje (-0,1%).

De Dow Jones (-0,2%) en S&P500 (+0,0%) blijven vlak liggen, terwijl de Nasdaq (-0,7%) wat verliest.



De euro zakt 0,3% en noteert 1,178 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,1%) en zilver (-0,1%) zijn het eens.

Olie: WTI (-4,1%) en Brent (-3,2%) komen weer wat naar beneden.

Bitcoin (-4,8%) is wisselvallig zoals zo vaak.

Het Damrak:

Adviezen

Aegon: naar €5 van €3,80 en kopen - Berenberg

Tessenderlo: naar €38 van €34 en houden - Bank Degroof

Vopak: naar €55 van €52 en kopen - ING Equity Research

