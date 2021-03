Slotcall: Chippers on fire

De AEX (+0,6%) bracht vandaag weer een glimlach op het gezicht van menig belegger. Zeker beleggers met een overweging in grote chippers kunnen tevreden achterover leunen aan het einde van deze beursdag.

Chipmaker Intel kondigde aan flink te gaan investeren om de productiecapaciteit op te schroeven. Als gevolg hiervan maakten ASML (+4,2%), ASMI (+5,2%) en Besi (+3,8%) een fikse sprong omhoog. Dit bezorgde de AEX de prachtige groene waas.

Die groene cijfers waren vandaag terug te zien op het hele Damrak, de AMX en AScX laten ook mooie plusjes zien. Met dank aan de zwaargewichten Royal Dutch Shell (+1,6%) en ASML (+4,2%) doet de AEX doen het vandaag zelfs beter dan de andere Europese indices.

Verder wist Elon Musk weer eens de aandacht naar zich toe te trekken door aan te geven dat Amerikanen Tesla’s vanaf nu kunnen afrekenen met bitcoins. Gerekend met de huidige koers zou de goedkoopste Model 3-variant 0,67 bitcoin kosten. In een poll op onze Instagrampagina liet 70% van onze volgers echter weten liever met euro’s te betalen.

You can now buy a Tesla with Bitcoin — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2021

IG Online Trading Day

Pak even uw agenda erbij, want de IG Trading Day die donderdag 25 maart van 19:30 tot 22:00 plaatsvindt, wilt u niet missen. Tijdens het online seminar zal onder andere worden gesproken over de werking van turbo’s en het herkennen van handelspatronen. Daarnaast zullen ook kijkersvragen worden beantwoord.

Dit noemen we uiteraard niet zomaar, want onze eigen Niels Koerts en Arend Jan Kamp tippen vanaf 20:15 vijf interessante aandelen. Daarnaast nemen ze om 21:30 deel aan de paneldiscussie.

Verder spreken enkele grote namen uit de beurswereld. Zo zal Peter Tuchman het hebben over handelen ten tijde van een crisis en Martine Hafkamp – oprichter van Fintessa Vermogensbeheer – gaat vertellen over de mogelijkheden voor 2021. Meld u hier gratis aan.

Royal Dutch Shell

De olieprijs (+6,1%) zit vandaag stevig in de lift. Een groot containerschip dat op weg was naar de haven van Rotterdam zit sinds gisteravond vast in het Suezkanaal. Dit leidt tot een flinke opstopping van het scheepvaartverkeer.

Het is een bijzonder fenomeen dat door een onoplettende kapitein de olieprijs zo hard oploopt. Niettemin is de prijs van een vat Brent olie $7 goedkoper dan de $70 waarvoor de vaten een kleine twee weken geleden nog verhandeld werden.

De International Energy Agency verwacht dat de vraag naar olie al per 2022 weer op het niveau van vóór de crisis zal zijn. Dit betekent dat de marktomstandigheden voor Shell verbeteren.

Toch zal ook Shell zich de komende jaren om moeten vormen tot een energiemaatschappij van de 21e eeuw. Wat analist Martin Crum nu – met het dividendrendement van 3,5% in het achterhoofd – van het aandeel vindt, leest u hieronder:

Rentes

De rentemarkt doet het vandaag rustig aan.

Nederland: -2 basispunten (-0,29%)

Duitsland: -2 basispunten (-0,36%)

Italië: -0 basispunten (+0,60%)

Verenigd Koninkrijk: +0 basispunten (+0,77%)

Verenigde Staten: +0 basispunten (+1,64%)

Brede markt

Dankzij de gifgroene koersen van onze chippers verslaan we de Duitsers (-0,3%) en Fransen (+0,0%)met gemak.

Wall Street laat een verdeeld beeld zien. De Dow Jones (+0,9%) en S&P500 (+0,6%) vinden de weg omhoog, terwijl de Nasdaq (-0,4%) wat terrein prijsgeeft.



De euro zakt 0,1% en noteert 1,184 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,2%) en zilver (+0,6%) zitten weer in de lift.

Olie: WTI (+6,0%) en Brent (+6,1%) stijgen flink. De reden is bekend.

Bitcoinliefhebbers kunnen vandaag met +2,9% tevreden zijn.

Het Damrak:

Morgen start Randstad (+2,0%) het dividendseizoen. Het aandeel gaat dan €3,24 ex-dividend. Niet schrikken als de uitzender morgen ruim 5% lager opent.

(+2,0%) het dividendseizoen. Het aandeel gaat dan €3,24 ex-dividend. Niet schrikken als de uitzender morgen ruim 5% lager opent. Tencent (-4,1%) leverde beter dan verwachte jaarcijfers af, maar daar denkt de markt duidelijk anders over. Grootaandeelhouder Prosus (-2,3%) ligt er daarom slecht bij.

(-4,1%) leverde beter dan verwachte jaarcijfers af, maar daar denkt de markt duidelijk anders over. Grootaandeelhouder (-2,3%) ligt er daarom slecht bij. UBS is enthousiast over de bankensector. Analisten verwachten dat banken vanaf juli weer groen licht krijgen om een fatsoenlijk dividend uit te keren. Het zou mooi nieuws zijn voor de geplaagde aandeelhouders van ABN Amro (+0,9%) en ING (+1,9%). Hoewel, dit jaar gaat het bijzonder goed met onze financials.

(+0,9%) en (+1,9%). Hoewel, dit jaar gaat het bijzonder goed met onze financials. De staalmarkt trekt aan en dat betekent goed nieuws voor ArcelorMittal (+4,1%). ArcelorMittal: staalmarkt trekt verder aan #ArcelorMittal https://t.co/4brviR5HHS — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 24, 2021

(+4,1%). Just Eat Takeaway (-3,0%) is vandaag hekkensluiter van de AEX.

(-3,0%) is vandaag hekkensluiter van de AEX. Fugro (+4,0%) en SBM Offshore (+1,4%) profiteren van de hoger olieprijs.

(+4,0%) en (+1,4%) profiteren van de hoger olieprijs. Pharming (-1,7%) moest de dag juist met een verlies afsluiten. Het volume van 6 miljoen stukjes is echter niet indrukwekkend.

(-1,7%) moest de dag juist met een verlies afsluiten. Het volume van 6 miljoen stukjes is echter niet indrukwekkend. Avantium (+6,4%) verraste de markt positief met zijn jaarcijfers en dat leverde hen een fijne koersstijging op. Ook maakte het bedrijf een samenwerkingsverband met Refresco bekend.

Adviezen

Aperam: naar €42 van €40 en houden - Morgan Stanley

Aperam: naar kopen van houden en naar €45 van €36 - Bank Degroof

ArcelorMittal: naar €28 van €24 en kopen - Morgan Stanley

Philips: naar €57 van €54 en kopen - Citigroup

