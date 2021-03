ECB zet tandje bij

De ECB laat in ieder geval zoals verwacht de rente op 0,0%, de strafrente voor banken op -0,5% en... gaat haar aankoopprogramma versnellen (om de ontluikende rentes de kop in te drukken?). Onduidelijk is nog hoe en wat, dat horen we zo in de persconferentie. Hier is het Nederlandse persbericht.

Ah, daar zijn ze al. Inderdaad, AEX en EUR/USD reageren amper en ik overdrijf, ik heb wel eens meer dan drie à vier basispunten over het rentebord zien rollen.

Bij de #AEX kan er amper bedankje af, maar Europese rentes zijn alweer onderweg naar de benedenburen. Hier Dui en It 10jr #ECB pic.twitter.com/MnBgTsjhsA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 11, 2021

Hier alvast het spelertje voor de persconferentie van bankpresident Christine Lagarde om 14:30 uur.