BeursVandaag: Volle bak!

Goedemorgen, er ligt een bod met een premie van dik 30% op het cijferende ICT Group. Stijgt er wellicht toch nog iets vandaag...?



Zie hieronder, dit is perfect omschreven! Inderdaad, de Fed gaat de economie niet afremmen, herhaalde voorzitter Jerome Powell gisteren zijn boodschap van vorige week in het Congres. Wellicht op korte termijn, maar op lange termijn voorziet hij geen inflatie hoger dan 2%.

En de aandelenmarkt is mijn mandaat niet, zei hij er misschien tussen de regels door bij. Met name technologie zakte, hoewel het slot nog mee viel en de rente ging vijf basispunten omhoog. ASML sloot -6,1% in New York, Tesla -4,8% en dan weet u wat ASMI, Besi, Alfen en Fastned te wachten kan staan.

En nu maar hopen op een beroerd Payroll Report vanmiddag, zodat de Fed tóch moet? Het is bijna pervers en ik zou er zeker niet op rekenen.

Greenspan pricked the tech bubble by slowing the economy.



Powell might prick the tech bubble by refusing to slow the economy. — Joe Weisenthal (@TheStalwart) March 4, 2021

Op de beurs komt altijd alles tegelijk, of gebeurt er niks. Kortom, er is vandaag weer een resem cijfers op het Damrak. Corbion is in de prik.



Accell ziet er op het eerste gezicht goed uit, maar ze mag dus volgens afspraak met de banken geen dividend betalen. Als wielerliefhebber denkt u dan: dan flik je ze toch gewoon? Niet dus :-)

Ctac is er ook nog



Marktbreed valt de schade mij nu mee, uiteindelijk staat de AEX op papier zo'n 35 punten onder de top. De koers is nu eenmaal geen rechte lijn omhoog de hemel in. Er is al wel al technologie op de dip (ook de Nasdaq 100) of zelfs al in een bear market te koop.



Niemand heeft het er over, maar de dollar staat (ruim) onder 1,20, ofwel trekt aan. Dat is dan weer goed voor onze aandelen. Olie gaat weer lekker en de schade in Azië valt mij reuze mee, maar ook daar voert technologie de daling aan. Tienjaarsrentes nog en de Europese zijn het momentum al kwijt? De VS niet.

Wacht even: stijgende dolalr en een steeds groter renteverschil VS-EU. Straks gaan we nog carry trades krijgen, ofwel lenen in euro's en uitzetten in dollars :-)

Nederland vlak op -0,26%

Duitsland vlak op -0,31%

VS +1 basispunt op 1,56%

Bitcoin doet -4% rond $47.500. Is dat nou een hedge of een risk asset? Soms het een, soms het ander, is mijn indruk.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:06 'Verkiezingsprogramma's schieten tekort in oplossen woningkrapte'

07:30 Al 40.000 handtekeningen voor lager btw-tarief groente en fruit

07:22 Beurzen Azië gemengd na teleurstellend groeidoel China

00:01 'Vanaf de zomer herstel voor transportsector'

04 mrt Medewerkers Rabobank krijgen 2,5 procent meer loon

04 mrt Chipbedrijf NXP trekt miljarden uit voor aandeelhouders

04 mrt Techbeurs Nasdaq speelt jaarwinst kwijt na nieuwe verliesbeurt

04 mrt Facebook laat gebruikers deels afzien van politieke advertenties

04 mrt Sunweb en Corendon willen perspectief van premier Rutte

04 mrt 'Apple schuldig aan concurrentievervalsing bij muziekdiensten'

04 mrt Beleggers blijven zich afkeren van techfondsen op Europese beurzen

Analistenadvies luidt als volgt en Jefferies verwacht meer volatiliteit? Flow Traders is dan een mooie hedge.

Flow Traders: naar €36 van €34 -(buy) - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met Amerikaanse werkgelegenheid dus

08:00 Corbion Q4-cijfers

08:00 ICT-Group Q4-cijfers

08:00 Accell Q4-cijfers

08:00 Ctac Q4-cijfers

08:00 Duitsland fabrieksorders jan +0,8% MoM

14:30 VS loongroei feb +0,2% MoM

14:30 VS Non Farm Payroll Report feb +110K

14:30 VS werkloosheidspercentage feb 6,4%

En dan nog even dit

Kan gebeuren... Wel intersessant is hoe al die nieuwe beleggers van het laatste jaar hier mee omgaan. Want u koopt iets en het stijgt, werkt even niet. En ze zitten doorgaans niet in Johnson & Johnson en zo, maar in wat sterkers.

WATCH: Wall Street ended sharply lower as the Nasdaq saw a decline of nearly 10% from its February record high https://t.co/DRvPfZzVnD pic.twitter.com/AHWSibdB7G — Reuters Business (@ReutersBiz) March 5, 2021

Vooralsnog is er niks raars aan een beetje dalen, even dippen en wat snel stijgt kan nu eenmaal snel dalen (technologie).

S&P 500 is down 5.7% from its Feb 16 high, the 28th correction > 5% since the March 2009 low.



Bearing the risk of short-term loss is the price of admission for long-term investors, without which there would be no reward.



Post: https://t.co/YK4ipH5k1S pic.twitter.com/Px1wMyHdOz — Charlie Bilello (@charliebilello) March 4, 2021

Kijk aan, er is korting en u weet nooit hoeveel het wordt.

Market cap of #FANGMAN complex (Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon, Nvidia) has dropped $700bn from Feb high, more than the entire market cap of #Italy (which is $665bn). pic.twitter.com/iJ9HSP8XTa — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 4, 2021

Is het zo?

The #FederalReserve has created a monster, which always wants more. Even when 6% #GDP growth is expected. The #ECB was quicker to acknowledge this by already hinting at more QE if rates go too high. pic.twitter.com/XF3w0mkILi — jeroen blokland (@jsblokland) March 4, 2021

6%:

China sets modest GDP growth target as economy improves https://t.co/5tLfb5b5XU pic.twitter.com/yMDU2Y4PI7 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 5, 2021

Groter dan Just Eat Takeaway:

Deliveroo is planning a London share listing that could value the British food delivery firm at around $7 billion. Read more here: https://t.co/yXL6vgUbEv pic.twitter.com/FZv4BAd91Y — Reuters Business (@ReutersBiz) March 5, 2021

De Koude Oorlog was een pure wapenwedloop. De rivaliteit VS-China gaat om technologie:

China spending on research and development to rise 7% per year in push for major tech breakthroughs https://t.co/JjAdQszydm — CNBC (@CNBC) March 5, 2021

Intussen ligt olie heel goed:

Oil extends gains on OPEC+ supply restraint https://t.co/HulHsTvx6C pic.twitter.com/eA9PLam3ZY — Reuters Business (@ReutersBiz) March 5, 2021

Glamour! En misschien wel op een top:

WATCH: Twitter CEO Jack Dorsey's payments-processing company Square agreed to buy a majority ownership stake in Tidal, a music streaming service owned by rapper Jay Z, for $297 million in cash and stock https://t.co/ciUTQQ9LuU pic.twitter.com/cTb3IdHD3c — Reuters Business (@ReutersBiz) March 5, 2021

Ik houd ook van vintage! Wist u dat bijna alle machines die ASML ooit maakte bijna allemaal nog draaien? Ze zijn steeds te upgraden.

Global semiconductor shortage spurs run on vintage chipmaking tools https://t.co/Q9RTea3cjG pic.twitter.com/XropV30M71 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 5, 2021

Joh! Ik denk zelf als eerste instinctief aan talkshows en u?

Dangers await humans on Mars as Elon Musk sets his sights on colonization https://t.co/f3u1bY10wx — CNBC (@CNBC) March 5, 2021

Veel plezier en succes vandaag.