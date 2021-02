BeursVandaag: Héél opmerkelijk

De koersen lopen op, zelfs de AEX lijkt hoger te openen, maar er is wel iets fascinerends aan de hand.

Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde gistermiddag voor het Huis van Afgevaardigden wat hij een dag eerder ook voor de Senaat zei (hij kan ook moeilijk twee verschillende verhalen oplepelen, maar dit even terzijde), ofwel dat het nog jaren duurt voor de central bank haar inflatiedoelstelling haalt.

En let nu op. Daar daalde de rente aanvankelijk vijf basispunten op, maar intussen heeft die de opgaande trend weer opgepakt.

Want inflatie...? Zoe ziet de beurs dat. Het is in ieder geval een zeldzaam verschil in wat de Fed vindt, denkt, zegt doet (pompen) en waar de markt haar centjes in steekt? We gaan het zien hoe dit afloopt. In ieder geval liepen aandelen lekker op gisteravond, maar technologie bleef wel achter.

The surge in US inflation expectations continues unabated, now at its highest level in over 8 years (2.38%)...



Federal Reserve chairman Powell's testimony today: "inflation remains below our 2 percent longer-run objective." pic.twitter.com/akzQpP2ZSu — Charlie Bilello (@charliebilello) February 24, 2021

Aalberts, dat gisteravond de omzetverwachting 2020 mistte, verlaagt het dividend met 25% naar €0,60, want het concern gaat versnel haat strategie uitvoeren. Het bedrijf kende een beter H2 dan H1 en het orderboek is 9,3% groter dan een jaar eerder.

AMG, dat ik gisteravond in ons webinar als hóógspeculatieve tip gaf, meldde nabeurs met name meevallende Q4-cijfers, is voorzichtig positief over dit jaar en hoop op 100 miljoen ebitda uit te komen Dat is min of meer tussen 2019 en 2020 in

Hier ook nog even Van Lanschot Kempen. De vermogensbeheerder gaat ook nog eens 400.000 eigen aandelen inkopen, maar dat is dan ook letterlijk voor hun eigen.

Marktbreed ziet het goed uit, leuk dat de AEX deze week ook eens groen kleurt op dit uur. Is voor het eerst.

Kijk aan, alles groen. Nabeurs Wall Street was er nog een gigant met cijfers. Nvidia denkt niet heel veel meer van de crypto frenzy te profiteren. Verder is de outlook voor het lopende kwartaal wat vlak, want ondanks een recordjaar deed Nvidia -2,2% nabeurs op cijfers. Bitcoin doet nu +0,8%

Tienjaarsrente:

Nederland plus 1 basispunt op -0,22%

Duitsland val op -0,30%

VS plus 2 basispunten op 1.41%

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

07:26 Producenten Nederlandse industrie weer negatiever

07:24 Aziatische beurzen trekken zich op aan opmerkingen Fed-baas\

24 feb Fed-baas Jerome Powell stelt Wall Street gerust

24 feb Nieuwe baan voor weggestuurde topman Tata Steel Nederland

24 feb Tuincentra: laat ons in ieder geval buitenterrein openen

24 feb Vakbonden: overheid schiet als werkgever fors tekort

24 feb Winkelketens nog volop bezig met regelen bezoek op afspraak

24 feb Volvo Cars fuseert toch niet met Chinees moederconcern

24 feb Wolters Kluwer gaat flink onderuit op Damrak

Analistenadvies luidt:

Vopak: naar €54 van €58 (buy) - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met een paar aansprekende namen en nabeurs nog eventjes ASMI:

08:00 Van Lanschot Kempen Q4-cijfers

08:00 AB Inbev Q4-cijfers

08:00 Biocartis Q4-cijfers

08:00 Kinepolis Q4-cijfers

08:00 Bayer Q4-cijfers

08:00 Basf Q4-cijfers

08:00 Deutsche Telekom Q4-cijfers

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen mrt

13:00 Moderna Q4-cijfers

14:30 VS orders duurzame goederen jan +0,7% MoM

14:30 VS BBP Q4 (herziend) +4,3% Qoq (geannualiseerd)

16:00 VS pending Home Sales jan

18:00 ASMI Q4-cijfers

18:00 Cofinimmo Q4-cijfers

22:00 AirBnB Q4-cijfers

22:00 HP Q4-cijfers

22:00 Nikola Q4-cijfers

22:00 Beyond Meat Q4-cijfers

En dan nog even dit

De terugblik:

WATCH: Wall Street ended higher as a selloff in technology-related stocks eased and a rotation into cyclical shares, such as energy stocks, continued https://t.co/8kIhryZgSP pic.twitter.com/DkxxXrUK1V — Reuters Business (@ReutersBiz) February 25, 2021

Duidelijke taal:

Powell says economy still needs Fed support, markets not driven by loose money https://t.co/lCEyKVLpiy via @Reuters pic.twitter.com/B2iKndWkuq — ???? ????????Dan Popescu ???????????? (@PopescuCo) February 23, 2021

Nog een grafiekje die hier bij past:

The #copper - #gold ratio, an indicator for future economic growth, suggests bond yields could rise al lot more from here. (chart by @pvanderwelle) pic.twitter.com/tUJFdw6vWG — jeroen blokland (@jsblokland) February 24, 2021

Kijk aan, dit is anno nu strategisch gezien de belangrijkste industrietak?

President Joe Biden signed an executive order to supercharge chip manufacturing in the U.S. as a shortfall of semiconductors has forced U.S. automakers and other manufacturers to cut production. More here: https://t.co/GRsXfDfRUB pic.twitter.com/R6WzMJD7Nd — Reuters Business (@ReutersBiz) February 25, 2021

En dit is zeker niet de minste speler:

Nvidia beats earnings expectations, but stock dips as CEO downplays crypto play https://t.co/2aLIJmsJkB — CNBC (@CNBC) February 24, 2021

+104%?! Dit is echt een surprise:

GameStop rallies again; some puzzle over ice cream cone tweet https://t.co/TCd0Cyqvxs pic.twitter.com/rYBVIo7gkx — Reuters Business (@ReutersBiz) February 25, 2021

Nog ééntje die, ja:

MicroStrategy just announced that it bought over $1 billion worth of additional bitcoin. https://t.co/NOceh4oCcb — CNBC (@CNBC) February 24, 2021

Da's niet veel voor Facebook begrippen:

Social media giant Facebook said it will invest $1 billion in the news industry in the next three years following an unprecedented week-long blackout in Australia over paying news outlets for content. Read more https://t.co/u2U60uqMVw $FB pic.twitter.com/ZK1sm9Nn1S — Reuters Business (@ReutersBiz) February 25, 2021

Klinkt vrij bullish:

More than a quarter of homes for sale in America haven’t been built yet: https://t.co/tIYIdoP9LR — MarketWatch (@MarketWatch) February 25, 2021

Alsof koersen te pollen, schei toch eens uit met deze onzin:

S&P 500 to gain 6% in rest of 2021: Reuters poll https://t.co/iaYrUy1sdS pic.twitter.com/duFiYkBtx3 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 25, 2021

Haha, het laatste woord is aan de oude wijze en ook grapigge man:

“Bitcoin reminds me of what Oscar Wilde said about fox hunting. He said it was the pursuit of the uneatable by the unspeakable,” Charlie Munger says. https://t.co/jBv0U9t0Dp — CNBC (@CNBC) February 24, 2021

Veel plezier en succes vandaag.