BeursVandaag: Topdrukte

De futures openen nipt hoger en, eens te meer, de AEX heeft topje 667,85 van 25 januari nog staan. En naar de onderkant kijken we toch niet meer anno 2021, toch? Totdat we ééns noodgedwongen...

Goedemorgen, het moet snel en dus kort. ABN Amro maakt veel minder verlies bekend dan gedacht, schreef in Q4 met €200 miljoen minder af en in totaal is de stroppenpot 2020 €2,3 miljard.



Adyen dan, met minder omzetgroei (28%) dan verwacht (30%), maar het concern is wel positiever over de winstgroei op langere termijn. Verder durf ik geen uitspraken aan (met die hoge koers), want ik heb geen tijd om er in te duiken.



Heineken verslaat ruim omzet- en winstverwachtingen over wat natuurlijk het verloren jaar 2020 is. Never waste a good crisis, het concern schrapt wel 8000 banen en was al fors aan opschonen.



Meer winst, maar minder omzet dan verwacht bij Aperam en een dividend van €1,75 per aandeel.



Gisteren in Het Journaal en in Nieuwsuur en u weet wat de boekjes daarover zeggen. Bitcoin stabiliseert nu even na de Elon Musk Tesla Spike, om het een naam te geven.



Marktbreed staan de futures bescheiden hoger na een mat Wall Street. Nabeurs New York cijferden Cisco (-5,4%) Lyft (+11,8%) en Twitter nog (+3,4%)



Niet zo veel te zien hier, China ligt goed, de dollar staat weer boven 1,21, olie daalt en goud stijgt +0,2%.



De rentes moeten nog wakker worden.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

08:01 Aanboren nieuwe markten stuwt omzet Coolblue naar 2 miljard

07:22 Japanse automakers zetten Nikkei op kleine winst

07:21 Heineken gaat 8000 banen schrappen

07:09 ABN AMRO boekt eerste jaarverlies sinds 2010 door coronacrisis

06:59 Productie Nederlandse industrie kromp nog maar licht in december

06:10 Werkgeversorganisaties komen met groenere en inclusievere koers

06:09 CNV: rommelige vaccinatiestrategie extra mokerslag economie

06:07 'ABN AMRO meldt waarschijnlijk eerste jaarverlies sinds 2010'

06:06 Winkels weer open voor afhalen bestellingen

06:05 'Corona blijft vermoedelijk op resultaat Heineken drukken'

09 feb Speelgoedfabrikant Mattel verkoopt meer Barbie-poppen

09 feb Uber-rivaal Lyft voelt coronacrisis in resultaten

09 feb Weinig beweging op beurzen New York na opmars

09 feb 'Verenigd Koninkrijk en EU op gespannen voet sinds brexit'

09 feb Autofabrieken GM blijven langer dicht om chiptekorten

09 feb Particuliere verhuurders helpen winkels en horeca met huur

09 feb President Biden ontvangt topbestuurders uit bedrijfsleven VS

09 feb Supermarktmedewerkers gaan komende dagen staken

09 feb Randstad winnaar op licht hogere beurs Amsterdam

Analistenadvies spot ik nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda is láááng:

02:30 China inflatie CPI jan +0,1% YoY

02:30 China inflatie PPi jan -0,8% YoY

08:00 Adyen Q4-cijfers

08:00 ABN Amro Q4-cijfers

08:00 Aperam Q4-cijfers

08:00 Heineken Q4-cijfers

08:00 Societe Generale Q4-cijfers

08:00 Duitsland inflatie CPI jan +0,5% MoM

13:00 Coca Cola Q4-cijfers

13:00 General Motors Q4-cijfers

14:30 VS inflatie CPI jan +0,3% MoM

16:30 VS olievoorraden

18:00 Euronext Q4-cijfers

18:00 Unibail Rodamco Q4-cijfers

18:00 Wereldhave Belgium Q4-cijfers

22:00 Uber Q4-cijfers

En dan nog even dit

Eerst dit:

Op 26 feb is er een herweging in de MSCI world index. ASM Int en NN krijgen een zwaardere weging , Wolters Kluwer lager. — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 10, 2021

De terugblik:

With stimulus hopes still in focus, major U.S. indexes turned in a mixed session. While the Nasdaq edged higher to end at a fresh record high, the Dow and S&P 500 both slipped marginally lower, snapping their six-day winning streak. Read more https://t.co/8HdjTKjLlj pic.twitter.com/lfA98MWhUD — Reuters Business (@ReutersBiz) February 10, 2021

Nu is het bitcoin, wat is het volgende week?

Intussen zijn we vele akkefietjes verder, maar het is maar anderhalve week geleden dat we met één ding bezig waren #GameStop Ja want het was een revolutie, weet u nog? pic.twitter.com/LSj5bllXls — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 9, 2021

Grappig, maar wat moeten we hiermee? Niets denk ik, maar weet het vooral beter:

Voor mensen die van overtrekgrafieken houden: jaargrafiek #Tesla en #bitcoin (op eigen as). pic.twitter.com/M2giaFh3rA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 9, 2021

Nog maar een keer Musk dan, maar de koers van Tesla...

Elon Musk's SpaceX disclosed that its Starlink satellite internet service now has "over 10,000 users in the United States and abroad." SpaceX began a public beta program of Starlink in October, with service priced at $99 a month. https://t.co/f6hddTY30B pic.twitter.com/lnMBoD4pLK — CNBC (@CNBC) February 10, 2021

En ook al weer gemist, u zou u bijna nog dom gaan voelen:

ICYMI! #Marijuana stocks have almost tripled since the US elections. pic.twitter.com/rfdkG3Rar2 — jeroen blokland (@jsblokland) February 9, 2021

Plus honderden miljarden aan aandeelhouders-return, Tim Cook is ook een genie.

This is the inside story of how Tim Cook made his mark after Steve Jobs, deepened ties with China, navigated the Trump era, used privacy to pressure Facebook, and built Apple into a $2.3 trillion fortress. https://t.co/4muEE1mQjt via @BW — Bloomberg (@business) February 9, 2021

Voor $41.000 per persoon, echt:

Corné leest in krant altijd eerst pagina 16 en omstreken, weet ik toevallig van hem. Daar staat namelijk vaak toekomstig voorpaginanieuws. Stond er ook iets over prijzen? https://t.co/gJHY57TEwI — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 9, 2021

Wáárom liegen mensen hierover? Zeg het maar.

Bizar. Let wel, 28% respondenten zegt dit in survey Yahoo Finance en The Harris Poll. No way, dan zouden zowat 100mln Amerikanen er in hebben gehandeld, maar waarom dit antwoord? https://t.co/iPk0bnr7bl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 9, 2021

Veegt u mij maar op! Rechtszaken, voor het Congres verschijnen en dan zo'n opmerking :-)

LOL, dit is de CEO van #Robinhood De reacties mogen er ook zijn en ja, Michel Lewis in 3,2,1 ?? https://t.co/WX746RWx5E — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 9, 2021

Veel plezier en succes vandaag.