Goed, maar eigenwijs Damrak

Financials, vastgoed en commodity-waarden in de rebound, Prosus lijkt op Tencent te zakken, bouwers boeren goed, en dat het relatief rustig is, ziet u verder misschien aan Flow Traders. NSI ligt aardig op misschien - gegeven de omstandigheden - goede cijfers. Ze verrassen alleen niet. Dit zijn de adviezen.

Tja, wat valt er over de koersen te zeggen vanochtend? De AEX presteert netjes, maar blijft in Europees verband achter, waar het Damrak het gisteren beter deed. Eens te meer, dat de index voor eenderde uit technologie bestaat doet zich voelen en onderscheidt de AEX van de rest van het oude continent.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Recente columns van Arend Jan Kamp