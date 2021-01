Slotcall: PostNL profiteert van lockdown

Bericht delen via:

De bullmarkt dendert onvermoeibaar voort en de AEX (+0,7%) is hard op weg richting om de magische grens van 700 punten te doorbreken. Opvallend is dat het hoogste niveau van dag 666,66 punten is. Dat belooft weinig goeds.

Hoewel, vooralsnog lijken de koersen niet meer te kunnen dalen. Het zijn wederom de technologie-aandelen die het doen. ASML (+3,8%) kent een indexgewicht van 17%, waardoor de chipgigant de hoofdindex zelfstandig 0,6% hoger zet.

Dan weet u nu waarom we de Duitsers en Fransen de laatste dagen helemaal inmaken. Vandaag eindigen de DAX (-0,2%) en CAC (-0,7%) zelfs in het rood. Grote verliezers hebben we op het Damrak overigens ook.

Unibail Rodamco verliest 8,4% nadat het wederom een verkoopadvies om de oren krijgt. Nu is het de beurt aan Barclays. De Britse zakenbank verlaagt tevens zijn koersdoel naar €45. Eerder deze week zagen we al de nodige downgrades langskomen voor winkelvastgoed. In de achtergrond gaat Eurocommercial Properties (-5,2%) mee omlaag.

PostNL

De knaller van de dag is PostNL (+4,9%). De post- en pakketbezorger kwam vanochtend langs met een positieve winstwaarschuwing. Afgelopen kwartaal stegen de pakketvolumes met maar liefst 30% op jaarbasis.

Ook de vrije kasstroom van €185 miljoen is een nette prestatie. Het bedrijf wordt geholpen door de lockdownmaatregelen die er in Nederland zijn ingevoerd. Met een avondklok op komst belooft het eerste kwartaal alleen maar beter te worden.

Het aandeel koerst tegen 9 keer de verwachte winst. Dat oogt op het eerste oog goedkoop, maar er zijn ook de nodige risico's. Wat u met uw stukken moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

ECB-voorzitter Christine Lagarde lijkt de rentes omhoog te hebben gepraat. Ze wijst de politiek er haarfijntjes op dat het coronasteunpakket van €672 miljard zo snel mogelijk operationeel moet worden.

Voor de rest zei ze tijdens haar persconferentie weinig spannende dingen. De rente blijft laag en het opkoopprogramma wordt voorlopig niet verder verhoogd.

Klik op de afbeelding voor een grote versie <

Brede markt

De AEX klimt 0,7% en daarmee presteren we wederom beter dan de Duitsers (-0,2%) en Fransen (-0,7%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt 0,5% en noteert 21,7 punten.

Wall Street koerst rondom de slotstand van gisteren. De Nasdaq is de positieve uitschieter met een plus van 0,4%.



De euro klimt 0,3% en noteert 1,214 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,4%) en zilver (-0,6%) vallen wat tegen.

Olie: WTI (+0,1%) en Brent (+0,5%) blijven dicht bij huis.



Bitcoin (-10,4%) gaat door het putje.



Het Damrak:

Adviezen

