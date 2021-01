BeursVandaag: Hebt u even?

Gelet op de futures kan de AEX wel eens een nieuw topje neerzetten. De dollar stijgt.

Verder is het nu rustig op de beurzen, bijna alles beweegt met een nul voor de komma. Alleen bij bitcoin blijft het maar lang onrustig. Trek u ook niet te veel van Washington aan? U snapt waar ik op doel. Ik denk dat de markten (alleen nog maar) naar de president-elect kijken en niet meer de president-exit, om het zo te noemen.

Als de beurzen al naar het Witte Huis kijken! Volgens mij wordt dat altijd sterk overdreven en op lange termijn maakt het echt niet uit wie daar huist. Gelukkig is er ook nog goed nieuws uit de VS! Weer een vaccin en een gemakkelijke?

J&J's one-shot Covid vaccine is safe and generates promising immune response in early trial https://t.co/n5kG3Sr7jq — CNBC (@CNBC) January 13, 2021

Dat is het dan ook meteen voorbeurs. Nieuw kredietlijntje Vastned, het is tot dusverre al het bedrijfsnieuws:

Let wel op ASML? En op Prosus, want (Alibaba en) Tencent zouden nu weer niet op zwarte lijst VS komen. Ik zoek nog even handige link.

Recordwinst voor #TSMC in: +23% tot hoger dan verwachte $5,1mld, dankzij +22% omzet (boven verwachting). Cijfers worden gedragen pandemische vraag en door hogere vraag naar o.m. smartphones (bvb Apple’s iPhone 12) #WatEenBeest pic.twitter.com/Xd2sYjUrJm — Tom Simonts (@TSimonts) January 14, 2021

Er is wel heel veel analistenadvies en die haal ik maar even naar voren. Er zijn downgrades voor ABN Amro en Aegon (en dat met stijgende VS rente!). Verder spreekt het voor zich:

ABN Amro: naar underweight van equal weight - Morgan Stanley

Adyen: naar €1500 van €1250 - Berenberg

Aegon: naar aar sell van hold - SocGen

Ahold Delhaize: naar €26,30 van €27,70 - Kepler Cheuvreux

AkzoNobel: naar €98 van €96 - Berenberg

ASMI: naar €210 van €180 - Barclays

ASML: naar €475 van €425 - Barclays

ING: naar €8,80 van €9 - Morgan Stanley

Just Eat Takeaway: naar 12.200P van 12.100P Credit Suisse

Royal Dutch Shell: naar 1635P van 1515P - HSBC

Flow Traders: naar €30 van €32 (hold) - KBC

OCI: naar €21 van €16 - Degroof Petercam

Signify: naar €37 van €33 - JP Morgan

Sligro: naar buy van hold en naar €22 van €15 - Kepler Cheuvreux

TomTom: naar €8 van €7 - Barclays

Marktbreed heb ik u aan het begin van dit stukje al bijgepraat, niks bijzonder nu. of het moet zijn dat tecnnologie een tikkie achterblijf. Ik doel op de Nasdaq 100 future.

Gisteren zakten ze vijf basispunten en vandaag stappen de rentes in ieder geval met het verkeerde been uit bed:

08:08 Franse overheid bezorgd over buitenlandse overname Carrefour

08:09 'VS verbieden investeringen in Tencent en Alibaba niet'

08:07 Concurrentiewaakhond onderzoekt gevolgen crisis in winkelstraat

08:06 Achmea investeert minder in vervuilende bedrijven

07:35 Nederlandse export opnieuw gegroeid in november

07:35 Huren in vrije sector verder omlaag

07:21 Nikkei hoger door hoop op extra coronasteun VS

07:02 Autoriteiten VS willen dat Tesla 158.000 auto's terugroept

13 jan Intel straalt op Wall Street na bekendmaking nieuwe topman

13 jan Steeds meer bedrijven VS zetten politieke donaties stop

13 jan Amerikaanse economie toont bescheiden groei

13 jan Rampjaar voor bierbrouwers, met name in de horeca

13 jan' Amazon wil uitzendrechten Italiaanse Serie A hebben'

13 jan Chipmaker Intel haalt met nieuwe topman oude bekende terug

13 jan' 1,5 meter afstand houden voor veel arbeidsmigranten niet mogelijk'

13 jan Komst Amerikaanse dollars in Suriname moet prijzen verlagen

13 jan Bonden boos over opzeggen Europese afspraken uitkeringen

13 jan Unilever schaft mogelijk coronavaccins voor arme landen aan

13 jan Rutte: kabinet bespreekt 'coronaverlof' met bonden en werkgevers

13 jan Just Eat Takeaway onderuit in lichtgroene AEX

De agenda met jobless claims en de Fed-voorzitter speecht:

04:00 China export dec +15,0% YoY

04:00 China import dec +5,0% YoY

04:00 China handelsbalans dec +70B

13:30 ECB beleidsstatement

14:30 VS wekelijkse jobless claims 795K

18:30 VS speech Fed-voorzitter Jerome Powell

Valt nog mee?

Het #conjunctuurbeeld volgens de #Conjunctuurklok van het CBS is in januari een fractie negatiever dan een maand eerder.https://t.co/hSt6uit6Jq pic.twitter.com/YIHKyYSBzm — CBS (@statistiekcbs) January 14, 2021

U weet het intussen:

Trump becomes the first president impeached by the House twice. ?? “President Trump impeached for inciting the deadly Capitol riot”https://t.co/TApE61BmIv — CNBC (@CNBC) January 13, 2021

O sole mio:

#Euro drops on another pol crisis in Italy. Former PM Matteo Renzi said he’s pulling his party’s ministers from #Italy’s gov coalition, putting the administration’s future at risk in the midst of the Covid-19 pandemic. pic.twitter.com/QKdGmhYn2e — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 13, 2021

Carrefour dus en nog meer retails nieuws, let op uw Ahold Delhaizetjes:

Target reported a 17.2% rise in comparable sales during the holiday season. Digital sales more than doubled as customers shopped across all its major categories including home goods, electronics and beauty products. More here: https://t.co/JkKYfcKX17 pic.twitter.com/cToJB99U43 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 14, 2021

Zo dus:

European retail giant Carrefour's stock jumped by over 13% after Canadian convenience store chain Alimentation Couche-Tard said it had opened discussions of a possible merger. More here: https://t.co/F3LqKFRg7c pic.twitter.com/2mibHRMKti — Reuters Business (@ReutersBiz) January 14, 2021

Bij deze:

Twitter CEO Dorsey admits internet companies have too much power, cites bitcoin as model for change https://t.co/lUM0AaSJXn — CNBC (@CNBC) January 14, 2021

Be careful out there:

Mkt euphoria drives Put-Call Ratio to decade low. Investors buying call options to maximize payout from rally. Options dealers hedge their positions w/shares of underlying stock, creating circular relationship betw rising equities & increasing demand for calls, BBG's Yie writes. pic.twitter.com/qTfPkV2cF1 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 13, 2021

Wow, bulls, bears & pigs in spáááce! Wordt wel een dure (en drukke?) tracker.

Cathie Wood's ARK Invest plans 'ARKX' space exploration ETF to tap the growing industry https://t.co/hTpndQe7Q3 — CNBC (@CNBC) January 13, 2021

Wie weet komt zelfs GM er ooit in?

General Motors unveils a fully autonomous and an all-electric flying Cadillac https://t.co/s1CtvTbdhX pic.twitter.com/9MT08rP6sn — Reuters Business (@ReutersBiz) January 14, 2021

Decoupling VS en China deel zoveel:

S&P Dow Jones Indices to remove oil giant CNOOC due to sanctions https://t.co/QczQgGXIbF pic.twitter.com/XDUSdizdXZ — Reuters Business (@ReutersBiz) January 14, 2021

De president-exit regeert door zolang hij in het Witte Huis zit:

Trump bolsters ban on U.S. investments in China https://t.co/u2ApivDyL0 pic.twitter.com/T1XC3huaPd — Reuters Business (@ReutersBiz) January 14, 2021

Tesla is niet heilig:

U.S. vehicle safety agency asks Tesla to recall 158,716 older vehicles over touchscreen glitches https://t.co/nF4oTvTkZS — CNBC (@CNBC) January 14, 2021

Altijd leuk en scherp, Joshua Brown:

After a record setting run up in electric vehicle stocks, @ReformedBroker breaks down shares of Nio and what their secondary offering means for shareholders. $NIO pic.twitter.com/3D0x1XTBRX — Power Lunch (@PowerLunch) January 13, 2021

Hahaha!

This but Tesla stock, not its car pic.twitter.com/odPZ7YzORn — Sid Verma (@_SidVerma) January 13, 2021

Veel plezier en succes.