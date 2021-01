Bitcoin: ECB-president legt het nog één keer uit

Oh, daar hebben we de bullshit spreader weer voor wat betreft Bitcoin.



Ongefundeerde bullshit over criminaliteit en witwassen.



Hoe dan? Leg mij eens uit hoe je witwast met Bitcoin? Je koopt Bitcoin en dan? Dan is je bloedgeld ineens legaal in de vorm van Bitcoin? En het is handig voor criminelen dat alle transacties publiekelijk bekend zijn in de blockchain? HOE DAN?



Zodra je een huis (of iets anders) koopt van dat bloedgeld komt de belastingdienst om de hoek. Dus nogmaals: hoe dan? Hoe helpt Bitcoin bij witwassen?



I smell bullshit.