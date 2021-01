Shell blijft in Nederland (?)

Geen persbericht te zien, verder geen duiding van deze twee simpele regels in mijn newsfeed, maar lees ik het goed? De Koninklijke behoudt haar duale structuur en HQ blijft in Den Haag gevestigd. Zie hieronder ook al een Shell blogje, vorig jaar nog zei CEO Ben van Beurden dat alles mogelijk is - ook vertrek naar het VK.

Mede gezien de soepelheid waarmee Unilever uit Rotterdam naar de overkant vertrok, rekende ik daar zelf ook op. Werkelijk niemand protesteerde bij Unies, op GroenLinks na dat nog een naheffing van €11 miljard wil. Enfin, als Nederlander wil ik graag Shell behouden, als belegger hoop ik op beste en goedkoopste oplossing.

Lees ik deze headlines goed? #Shell



04 Jan - 10:20:58 [RTRS] - SHELL - SHELL'S STATUS AS A UK PLC, HEADQUARTERED IN NETHERLANDS, REMAINS SAME.

04 Jan - 10:20:38 [RTRS] - SHELL - EU HOME MEMBER STATE OF SHELL FOR PURPOSES OF EU TRANSPARENCY DIRECTIVE WILL BE NETHERLANDS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 4, 2021

Oh wacht, hier een stukje. Ik ben geen jurist en kan dit niet goed duiden. Shell blijft in ieder geval juridisch haar hoofdkantoor in Den Haag aanhouden? Of dat alleen een postadres is of een echt kantoor met heul veul dure werknemers, weet ik niet.