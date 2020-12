Slot: Hoop doet leven

Fraaie kerstboodschap? Gelukkig lijkt er dan toch een brexit deal in de maak tussen VK en EU.

Wellicht zijn daarom de markten nu in risk-on modus: achterblijvende aandelen 2020 omhoog, technologie blijft achter, dollar omlaag, pond omhoog en vooral de rentes hoger. De AEX ruikt intussen weer jaartop 632,12. Kán nog een mooi kerstcadeau worden als de markten morgen doorpakken.

The U.K. and European Union are on the brink of sealing a historic post-Brexit trade accord, with officials hopeful a deal could be struck as soon as Wednesday https://t.co/dMIXEPgqhe — Bloomberg (@business) December 23, 2020

Grootste nieuws op de Damrak vandaag is... Ik had graag geschreven dat dit vandaag ook het grootste nieuws op de Nasdaq zou zijn, maar daar is de beursgang zonder uitgifte van nieuwe aandelen van Pharming denk ik een maatje te klein voor. De koers opende hoger, maar helaas is die winst nu weer weg.

Dit beeld dus, Pharming & Pharming. Succes met dit avontuur Leiden, hopelijk wordt het net zo'n mooi (dividend!)aandeel als Johnson & Johnson. Dat is nu nog wel even een paar maatjes groter. Afwachten, maar het lijkt me dat de Amsterdamse notering van Pharming voorlopig wel leidend blijft.

Nog meer biotech nieuws: Royal bank of Canada zet Galapagos op €95 van €90, eindelijk weer eens een verhoging. En een koersstijging.

Al met al is er zo nog genoeg te doen zo vlak voor kerst, ik heb ook wel eens compleet ingedutte markten meegemaakt deze tijd van het jaar. Of een bear market, kan ook nog. Nog maar twee jaar geleden bodemde de markt precies op kerstavond na een eindejaarsrit van precies -20%. Ja, min.

Verder is er bitter weinig echt beursnieuws vandaag en marktbreed is er sprake van sectorrotatie bij aandelen en commodities liggen goed. De volatiliteit daalt. En de 2020 AEX kneuzen staan allemaal bovenaan.

Het regent basispunten, de rentemarkt beweegt misschien nog wel het hardst vandaag. Omhoog welteverstaan en dat duidt op risicobereidheid. Of opluchting. Zie vooral de Britse rente. De echte zenuwpezen vluchten naar Griekenland, grapje hoor.

Er zijn denk weinig verrassingen op het Damrak. In de AEX stijgen en dalen onze fondsen conform de brede markt. Inde AMX is Basic-Fit, maar daar speelt corona een belangrijker rol dan brexit. En vandaag schrikt de beurs blijkbaar van soepeler regels van de banken voor het dicht zittende sportschoolaandeel...?

In de AScX blaast Alfen weer eens met een all time high dwars door het heersende beurssentiment heen. TomTom is aan een fraaie eindejaarsrally bezig. Speelt hier wellicht hoop dat, net als bij veel andere aandelen en bij ons recent Altice en Hunter Douglas, de eigenaren het van de beurs halen? Moeilijk te zeggen.

En Ajax stijf onderaan. Nou ja, liever dat ik dit als beurs-dude moet tikken, dan als sportverslaggever. Full disclosure, ja, het is ook mijn cluppie. Vanaf dat ze met 3-0 voor staan dan. Enfin, behalve in Amsterdam wordt hier denk ik in den lande niet heel erg over getreurd, toch?