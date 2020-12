TA: Boris de kerstman

Nu de economische gevolgen van de coronavariant duidelijk worden, verzwakt de Engelse beurs.

Boris de kerstman (geen sprookje)

Er was eens een kerstman die Boris heette

Die niet meer met zijn buren wilde samenwerken

Dus hitste hij al zijn kabouters op tegen de buren

Dat lukte, zodat de grenzen op slot gingen



Toch was dat best lastig

Want de buren beschikten over al het eten en zo

En ook alle pilletjes waren van hen

Bovendien kwam er opeens een klein beestje op bezoek

Corona genaamd, samen met al zijn broertjes en zusjes



Die brachten een erg vervelende griepje mee

Waardoor heel het land van Boris in bed moest blijven

Toen wilde Boris opeens toch weer samenwerken

Want hij wilde de pilletjes van de buren hebben



Ook zijn goede vriend Donald

Die aan de overkant van de sloot woont

Zat zelf diep in de problemen

En kon Boris dus niet te hulp schieten



Maar nu wilden de buren niet meer

Zij waren bang dat het griepje naar hen zou overslaan

Boris werd toen erg boos, maar dat hielp niet

Zo leefde Boris nog lang en ongelukkig

De moraal van dit verhaal

Liever goede buren, dan verre vrienden

Einde van dit verhaaltje

Geen vliegtuigen, treinen en veerboten uit Engeland

Alsof Brexit alleen niet genoeg is, heeft Boris nu ook te maken met de gevolgen van het gemuteerde coronavirus. De nieuwe variant is zeer besmettelijk, waardoor bijna het gehele land in lockdown gaat.

Ook Europa neemt vèrgaande maatregelen, waardoor al het personen- en goederenverkeer tussen Engeland en het Europese vasteland stilligt. Vliegtuigen, treinen en veerboten uit Engeland zijn niet meer welkom.



Er zit ook een zekere ironie in de huidige situatie. Boris Johnson, één van de grootste voorvechters om het VK los te weken van het Europese vasteland, wordt nu op zijn wenken bediend door een simpel virusje.

Opmars FTSE100 lijkt te stranden

Tot voor kort deed de Engelse beurs het niet echt slecht. In november wist de FTSE100 index er bijna 15% bij te sprokkelen, waarna de index er begin deze maand nog eens een ruim 3,5% aan toe wist te voegen.

Maar de opmars lijkt te stranden. Verder verzwakt de Britse munt ten opzichte van de euro. Het valutapaar EUR/GBP komt er technisch bezien wat beter bij te liggen, nu de correctieve fase wordt afgebroken.



Vandaag neem ik de Britse beurs en munt onder de loep, maar eerst de AEX.

Nederlandse beurs zoekt naar richting

De AEX-index is door de weerstand van 632,12 punten (gevormd op 17 februari) teruggeworpen. Technisch vormt het laagste punt van maandag rond 602,64 (bovenste blauwe streepje) alsnog een hogere bodem.

Verder ligt de steun rond 587,03 punten (de bodem van 23 juli) nog als het ultieme vangnet onder de markt. Een eventuele test van de steun van 587,03 punten zou een pullbackscenario aangeven.





De Engelse beurs valt terug

De FTSE 100-index laat met de doorbraak van de stijgende trend en de laatste koersbodem een technische verzwakking zien. Deze signalen geven verkoopdruk aan.

De doorbraak en slotstand van de FTSE 100-index onder de oude steun maakt naar onderen ruimte vrij voor een verdere koersdaling richting de steun van 6.263,60 punten (de bodem van 1 december).

Weerstand is er op 6.640,74 punten (gevormd op 10 december).









Euro kruipt uit het dal versus het Britse Pond

Het valutapaar EUR/GBP komt er technisch bezien wat beter bij te liggen, nu de correctieve fase wordt afgebroken.

Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven de weerstand van 0,93 (gevormd op 7 oktober 2016) noodzakelijk. Belangrijk is wel dat de steun van 0,89 (de bodem van 2 september) intact blijft.