TA: Eindejaarsrally in de steigers

Beleggers lijken in de ban van het mogelijk economische herstel volgend jaar. Hier en daar sneuvelen al technische barrières en worden nieuwe all-time highs neergezet.

De komende tijd zal ik mijn licht over diverse deelindices laten schijnen en de gevolgen van deze technische doorbraken belichten.

Sterk herstel

Eerst een korte terugblik op de novembermaand. Mede door vaccinhoop zijn de meeste beurzen afgelopen maand fors gestegen. De Nederlandse beurs heeft het meer dan uitstekend gedaan met een plus van bijna 15% voor de AEX. Op Wall Street gingen de indices gemiddeld zo'n 10% vooruit.

De tweede coronagolf wordt dus deels genegeerd, mede door vooruitzichten op effectieve vaccins. Daar komt nog bij dat november vaak een maand is waarin de eindejaarsrally in de steigers wordt gezet. Exact één maand geleden gaf ik dat hier al aan.

Herbeleggen

Op de Nederlandse aandelenbeurs kennen we twee belangrijke graadmeters. Iedereen kent uiteraard de 'gewone' AEX-prijsindex. Maar in de schaduw daarvan is er de veel minder bekende AEX Total Return-index. Dat is de AEX, maar dan met de dividenden herbelegd.

Jaarlijks loopt de AEX Total Returnindex dan ook enkele procenten voor op de gewone AEX-index. In Europa worden bijvoorbeeld ook bij de Duitse DAX de dividenden herbelegd.

Ik durf hier alvast te stellen dat nieuwe koersrecords op de Nederlandse beurs een kwestie van tijd zijn, uiteraard op de AEX Total Return-index. Beleggers hebben er zin in en technisch staan de beurzen in een koopstand.

Vandaag bekijk ik de 'gewone' AEX en de Nederlandse herbeleggingsindex.

Omdat ik vooruit wil blikken op volgend jaar, beoordeel ik op beide vanuit langetermijn-vlagformaties. Een uitgebreide uitleg van de vlagformatie vindt u onderaan deze blog.

Vlag op de AEX

De Nederlandse beurs laat een technische verbetering zien nadat een vlagformatie (tussen de blauwe lijnen) opwaarts is gebroken.

De AEX biedt in eerste instantie potentieel tot 632,12 punten (de top van 21 februari). Steun ligt rond 528,68 punten (de bodem van 6 maart).

Een langetermijnkoersdoel berekenen we op basis van de vlagformatie. Dit doen we door eerst de afstand tussen de maartbodem (389,60) en de top van de vlag (589,40 punten) uit te rekenen.

De afstand daartussen bedraagt 199,80 punten. Deze uitkomst tellen we op boven de bodem van de driehoek op 528,68 punten. Dit zou een theoretisch berekend koersdoel van 728,20 punten opleveren.





Nieuw record AEX Total Return-index in aantocht

De afgelopen jaren ging het de AEX Total Return-index voor de wind. Op 21 februari, vlak voor het uitbreken van de coronacrisis, werd zelfs een nieuw all-time high neergezet op 2.193,14 punten.

Maar het beruchte virus gooide roet in het eten en slechts één maand later stond de herbeleggingsindex 38% lager op 1352,96 punten.

Deze koersval was blijkbaar overdreven, want daarna herstelde de index naar 2075 punten in juli. Door lockdowns, economische tegenwind, Brexit en presidentsverkiezingen bleef de Nederlandse beurs een paar maanden hangen.

Maar vanuit een technisch perspectief wel met een duidelijke hogere bodem rond 1.883,85 punten (het low van 25 september).

Deze hogere bodem duidt op kopers in de markt en geeft een positief signaal. Ook de Nederlandse herbeleggingsindex heeft een vlagformatie (tussen de blauwe lijnen) opwaarts gebroken. Zoals gezegd zijn nieuwe koersrecords een kwestie van tijd.

Op dit moment nadert de AEX Total Return-index haar laatste koersrecord van 21 februari op 2.193,14 punten.

Het technische plaatje krijgt een positieve impuls indien deze laatste top wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien. Op basis van de vlagformatie wordt 2.605 punten het volgende opwaartse koersdoel.

Uitleg vlagformatie

Een vlagformatie is een koerspatroon dat altijd tegen de heersende trend ingaat. In een stijgende trend (zoals nu bij de AEX en de herbeleggingsindex) beweegt de vlag dus omlaag.