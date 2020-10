TA: November koopmaand

Het lijkt erop dat de wereldwijde verkoopdruk van de afgelopen weken opdroogt.

Diverse signalen geven aan dat de forse koersdalingen voorbij zijn:

De horrormaand oktober is voorbij

In oktober worden vaak duurzame koersbodems gevormd

De beste beursmaanden liggen voor ons

Aan het einde van het jaar komen vaak nieuwe geldstromen naar de markt, o.a. uit pensioen- en verzekeringspremies.

Vermogensbeheerders willen tegen het jaareinde hun portefeuilles oppoetsen. Dit fenomeen, bekend als windowdressing, zorgt vaak voor extra vraag naar sterke aandelen.

Voor 2020 is de voorlopige conclusie dat de lange termijn steunniveaus intact zijn gebleven

Dit is niet concreet bewijs om meteen al in te stappen, maar technisch zouden de koersen aan de vooravond van een opleving kunnen staan. De meeste beurzen zijn zonder al te veel kleerscheuren door de horrormaand oktober heen gekomen. Indien we de balans opmaken, dan valt de technische schade best mee.

Horrormaand oktober

Vaak wordt oktober door beleggers gekwalificeerd als een notoir slechte beursmaand, een echte horrormaand. De afgelopen oktobermaand startte de AEX rond 547 punten, waarna het hoogste punt rond 575,50 werd bereikt. Maar de index lijkt de maand af te sluiten rond 530-535 punten. Per saldo resteert dus een beperkte daling.

De slechte reputatie heeft oktober waarschijnlijk te danken aan assiociaties met de beurscrashes van 1929 en 1987.

Op 19 oktober 1987 zijn de koersen op Wall Street met ruim 25% gedaald. Ook de beurscrash van 1929 vond in oktober plaats. Deze beurskrach had wereldwijd catastrofale gevolgen en gold als directe oorzaak van de crisis van de jaren 30.

Oktober: Ook belangrijke bodems

Maar oktober is tegelijkertijd ook deze maand waarin juist belangrijke bodems worden gevormd. De gescchiedenis wijst uit dat beleggers de grotere dalingen vaak benutten om aandelen in te slaan. Statistisch bezien is oktober bovendien de op één na beste beleggingsmaand van het jaar.

Ook de beurscrash van 1987 is een van de mooiste koopmomenten in de geschiedenis van Wall Street gebleken. Kort na Black Monday heeft Wall Street een indrukwekkende koersrally ingezet.



Een andere reden om niet al te pessimistisch te zijn, is dat aandelen het ook in de periode na november (tot en met april) doorgaans beter doen dan de andere maanden.

Nieuwe geldstromen naar de markt

Waarom stappen beleggers juist in deze zwakke periode in de markt? Ten eerste komen er aan het einde van het jaar nieuwe geldstromen naar de markt, onder andere uit pensioen- en verzekeringspremies.

Verder willen vermogensbeheerders tegen het jaareinde hun portefeuilles oppoetsen, voordat zij de boeken openen voor hun clientèle.

Het is een wereldwijd gegeven dat, wanneer vermogensbeheerders de balans opmaken, zij vaak de slechtst presterende aandelen van de hand doen en de goed presterende aandelen bijkopen. Dit fenomeen, bekend als windowdressing, zorgt vaak voor extra vraag naar sterke aandelen.

Voor dit jaar is de voorlopige conclusie dat de lange termijn steunniveaus niet in gevaar geweest zijn.

Amerikaanse presidentsverkiezingen

Een laatste argument om niet al te negatief te zijn, is dat deze week de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaatsvinden. Ik heb er niet voor doorgeleerd, maar ik verwacht niet dat Trump het gaat redden.



Statistisch bezien, maar ook technisch (daarover hieronder meer) staan we nu aan de vooravond van een wereldwijde opleving van de koersen.

Hieronder bekijk ik de lange termijn technische plaatjes van Nederlandse beurs (AEX) en van Wall Street (S&P500)

AEX vormt hogere bodem rond 528,68

De Nederlandse beurs laat de afgelopen maanden een min of meer neutrale fase zien, grofweg tussen 528 en 589 punten.

Op wat langere termijn blijft de AEX hogere bodems vormen. De koersdalingen van de afgelopen week hebben dit beeld niet gewijzigd. Een minpuntje is wel dat er op korte termijn wat stagnatie in het koersverloop zit.

Na het dieptepunt van eind 2018 rond 472,19 punten, ligt er stevige hogere bodem rond 528,68 punten (de bodem van 16 augustus). Het lange termijn onderliggende koerspatroon signaleert dus nog steeds een aantrekkende vraag.

Alvorens het beeld verder opklaart, is een doorbraak boven de weerstand van 589,40 punten (gevormd medio juli) noodzakelijk.







Wall Street behoudt opwaartse kansen

Op de lange termijn blijft de S&P500-index er goed bij liggen. Technisch weet de index nog steeds hogere koersbodems te vormen. De dip van de afgelopen tijd heeft hierin geen verandering gebracht.

Het enige minpuntje is ook hier dat er op korte termijn wat stagnatie in het koersverloop zit.

We zien een laatste hogere bodem rond 3.210,17 punten (de bodem van 25 september). Ook de junibodem rond 2.938,39 punten vormde een hogere bodem, boven het low van 27 maart rond 2192,16 punten.

Om de oude stijgende trend voort te kunnen zetten, moet de S&P500 wel boven de laatste koerspiek rond de weerstand van 3.588,92 punten (de top van 2 september) breken. Wellicht dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen een zetje kunnen geven.