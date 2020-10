BeursVandaag: Markten in mineur

De beurs is slecht en Heineken heeft wel eens mooiere Q3's overhandigd.

Niet onverwacht natuurlijk en de brouwer heeft een aardig kwartaal achter de rug lijkt me op het eerste gezicht, maar 2020 wordt om snel te vergeten. Heineken knijpt 'm voor het laatste jkwartaal, hoe kan het ook anders. Kijk, never waste a good crisis, het concern doet ook een overname.

Bovendien gaat het conccern reorganiseren en wil ze 20% op kantoorpersoneel bezuinigen.

KPN heeft niet al te beste cijfers (omzet, door u weet wel), maar hoopt toch uit te komen dit jaar aan de bovenkant van haar eigen verwachtingen. De telecom zegt geen staatssteun nodig te hebben. De nieuwe strategie is onderweg. Heeft iemand trouwens nog iets van die Zweden gehooord die zouden bieden? Ik niet.

Vastned zei gisteravond nabeurs al vast te houden aan haar outlook voor dit jaar en denkt niet dat de nieuwe (semi-)lockdowns veel negatieve impact hebben. Hopelijk zeggen meer bedrijven dat, maar daar ben ik nog niet zo zeker van... ICT heeft ook cijfers.

Marktbreed ziet her niet goed uit nu. De presidentsverkiezingen en cocona krijgen de schuld, maar hoe het ook zij, de markten verzwakken. AEX en S&P 500 staan 5% onder hun zomerse intradagtop en Nasdaq 100 -7,3%. .De DAX daarentegen... Bedankt SAP, maar gelukkig maakt Deutsche Bank net winst bekend.

De dollar is aangetrokken, maar toch plussen goud en zilver en olie huilt weer tranen met tuiten. Volatiliteit weer dik boven 30: Mr. Market heeft de bokkenpruik op, maar kan ook zo weer draaien. Misschien veelbetekenend? Microsoft leverde nabeurs New York een prima set Q3-cijfers af, maar deed toch -1,7%.

En de rentes...? Die dalen weer. Kijk aan, wij halen zelfs Zwitserland in?! We staan nu tweedus. Achter de Duitsers. Da's ook niet voor de eerste keer, maar laat ik daar maar helemaal over ophouden.

Altice: naar €9,75 van €9 - Deutsche Bank

Wall Street's main indexes ended mixed, with the Nasdaq gaining ahead of big technology company results and the Dow and S&P 500 slipping on rising COVID-19 cases worldwide and little hope for a U.S. coronavirus stimulus before Election Day. Read more https://t.co/fdVVCkq2Uu pic.twitter.com/vZ1TIqER6I — Reuters Business (@ReutersBiz) October 28, 2020

Zo, dat was de globalisatie?

Rubio unveils bill to kick blacklisted Chinese firms out of U.S. markets https://t.co/zcFZeWE62v pic.twitter.com/waWEohYY0f — Reuters Business (@ReutersBiz) October 27, 2020

Ik bedoel maar:

On Alibaba's Singles Day, Chinese consumers look to spend more, shift away from American brands https://t.co/XtBD9niyX6 — CNBC (@CNBC) October 28, 2020

Nog een:

Are we heading for an era of #deglobalisation? pic.twitter.com/wmFgjcwnpz — jeroen blokland (@jsblokland) October 27, 2020

Dit heb ik dan gemist gisteravond:

Microsoft's search revenue decline could spell bad news for Google https://t.co/jzYWu9vcOZ — CNBC (@CNBC) October 28, 2020

Donnerwetter!

Deutsche Bank swings back to profit in third quarter, beats expectations https://t.co/vcF1aezzYd — CNBC (@CNBC) October 28, 2020

En de DAX kan wel een beetje input gebruiken na dat SAP akkefietje:

The #DAX Index is close to a correction, down more than 9% from its high on two weeks ago. pic.twitter.com/FVqmIqmKxz — jeroen blokland (@jsblokland) October 28, 2020

Van gisteren:

WATCH: Chip designer AMD says it is buying rival Xilinx for $35 billion. The deal will create a company with 13,000 engineers and a completely outsourced manufacturing strategy https://t.co/IT3Kzk7pBx pic.twitter.com/wVY4m5fPHK — Reuters Business (@ReutersBiz) October 28, 2020

Wat is dit?

Mercedes bets on evolution as Tesla touts revolution in automated driving https://t.co/otbv4tyKXN pic.twitter.com/XDXWTwQSY0 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 28, 2020

Hm:

World’s biggest ETF is losing cash faster than any of its peers amid a wave of cost-cutting. SPY has suffered outflows of $33bn so far this year. Investors likely flocking to cheaper alternatives. https://t.co/tsofR6W4j2 pic.twitter.com/viC1IYZ51b — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 28, 2020

Net zo min als New York nóóit meer wordt zoals het was:

Verhuizen stedelingen straks - mede dankzij de coronacrisis - massaal naar het platteland? Nee, zegt huizenmarkteconoom Carola de Groot: 'Dat is een illusie.' https://t.co/igJkbp4pI4 pic.twitter.com/VAyqtXw2ku — RTL Z (@RTLZ) OOctober 28, 2020

In gewone media leest u altijd dat er cash op de bank staat. Nou, echt niet.

Een van de grootste houders van Amerikaanse kort staatspapier zijn de grote Tech bedrijven. Die moeten wat met hun geld. pic.twitter.com/bCkovnI9V2 — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 28, 2020

