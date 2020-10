BeursVandaag: Wereld op twee snelheden

We hebben een wereld op twee snelheden.

Terwijl het westen zichzelf steeds meer opsluit en steeds verder dicht gaat...

Noodtoestand en avondklok: Europese landen scherpen maatregelen aan: https://t.co/A1gz9vjgxF — NU.nl (@NUnl) October 25, 2020

... gaat China steeds verder open. Zelfs de horeca trekt weer aan. Houd het in de gaten, het zich wellicht iets over hoe mogelijk ook hier het herstel gaat. Vanaf volgend jaar? Want 2020 kunnen we verder wel schudden, vrees ik.

Packed bars and mask-less catwalks in Beijing indicate that a late-summer recovery in Chinese household spending is broadening and propelling the next stage of its economic recovery https://t.co/VIsD2vVWWs pic.twitter.com/ftLlAQqcDf — Reuters (@Reuters) October 26, 2020

Helaas, maar niet onverwacht? Basic-Fit meldt zich nu net, want ze sluit voor in ieder geval de komende twee weken 148 van haar 445 Franse clubs en het bedrijf meldt meteen cijfers. Slechts (?) 14% omzetdaling , maar wel club- en ledengroei: wat is dit toch een bizar jaar (en dit een knap bedrijf?).

In Amsterdam is nu verder het nieuws dat Coca-Cola European Partners een grote overname doet, de bouwers vrezen een ontslaggolf en in Frankfort krijgt SAP wellicht een flinke koersklop. Europa's grootste technologiefonds trekt zijn outlook en mid term verwachtingen in... Niet alle technologie gaat lekker dus.

We doen het vandaag verder met NXP en Beyond Meat en de Duitse voorlopende Ifo Geschäftsklima over oktober, een uitstekende BBP voorspeller. Verder is deze week misschien wel de drukste van het jaar met veel Q3-cijfers (halve Damrak en Big Tech in VS), BBP-cijfers en neemt de ECB een rentebesluit.

Slikt u maar even rustig van de futures, want het is niet best. Corona en weer/nog geen stimuleringsdeal VS krijgen de schuld van de networks. De dollar is redelijk stabiel dit rond 1,185 en behalve bitcoin en goud staat alles lager, vooral olie. het zal allemaal, maar op deze manier komt de AEX helemaal nergens uit.

Vorige week leek de index op te lopen naar de bovenkant van de range 587 en 530 waar we het al zo lang mee doen en nu kijkt de index wellicht eerder de andere kant uit.

Aan de andere kant, waarom zou de AEX ook? het is niet alleen die koers die zijwaarts beweegt.

De dalende rentes bevestigen aandelen: risk-off.

En dan nog even dit

Ingezonden stuk in FD van bouwend Nederland zelf:

Het hier in Amsterdam genoteerde CCEP is zelf €15 miljard waard:

Coca-Cola's European partner makes $6.6 billion play for Australia bottler https://t.co/WAs3kyij6a pic.twitter.com/xcenv7SxlM — Reuters Business (@ReutersBiz) October 26, 2020

Nog meer M&A:

Canada's Cenovus Energy to buy Husky Energy for $18 billion https://t.co/YExiG6yeDs pic.twitter.com/AXzc3Tk6eh — Reuters Business (@ReutersBiz) October 25, 2020

Er is echt wel een en ander gaande in Amerikaans-Chinese handelsstrijd:

Apple supplier Luxshare unnerves Foxconn as U.S.-China feud speeds supply chain shift https://t.co/G1kSYtQyg9 pic.twitter.com/NgKmeivFrH — Reuters Business (@ReutersBiz) October 26, 2020

Verhip, door een tax...

?? Samsung Group shares jump on speculation over dividend increases to help Lee Kun-hee's heirs raise funds to pay the inheritance tax.



Samsung C&T surged as much as 21%, the most since 2014 https://t.co/zFSulbZ8n8 pic.twitter.com/H7n63YNNqy — Bloomberg Markets (@markets) October 26, 2020

Ja, iets werkt op de beurs, totdat het niet meer werkt.

COVID-19 pandemic deals body blow to quant models, study shows https://t.co/stUYSgZy0v pic.twitter.com/RRYOH7VC64 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 26, 2020

Nog eentje. Juist in markten, zoals deze, waarin ze zich moeten bewijzen...

Hedge fund giants lose their appeal as havens in global turmoil https://t.co/p1TwiSkA0M — Bloomberg Markets (@markets) October 26, 2020

Signify?

Detection of COVID-19 has been one of the pandemic's biggest challenges. Infrared technology is fast becoming the preferred method for detecting symptoms in areas where people congregate. https://t.co/4koRMBxwCK pic.twitter.com/EmEGzy6mir — CNBC (@CNBC) October 26, 2020

Ook deze week:

Three G-7 interest-rate decisions along with data accounting for 40% of global GDP will provide a temperature check for the crisis-disfigured world economy this week during its most traumatic year for generations (THREAD) https://t.co/zLU0T0GHax pic.twitter.com/JuwiJ7sIAy — Bloomberg Economics (@economics) October 25, 2020

Interessant:

J.P. Morgan: ‘...the potential long-term upside for #bitcoin is considerable if it competes more intensely with #gold as an “alternative” currency we believe, given that Millennials would become over time a more important component of investors universe.’ pic.twitter.com/psKRZooazz — jeroen blokland (@jsblokland) October 25, 2020

