De honderdste Tracker Tip

quote: Thijs020 schreef op 21 oktober 2020 14:02:

Zeer interessant, maar hoe hierin keuzes te maken met relatief laag startkapitaal?denk aan transactiekosten en / of hedging. Of toch afwachten tot zo'n tracker bij de aanbieders in palet wordt opgenomen...

Al jaren lang geeft de Nasdaq100 een goed resultaat vs risiko. Ook dit jaar is de Nasdaq ca 34% gestegen (in USD). En als je de moed had in maart te kopen dan was het nog mooier geweest, ca +60%. Omdat de omzet in Nasdaq ETFs enorm is zijn de kosten laag.Er zijn ook Turbo Longs te koop en met een bescheiden hefboom van 1.5x is de winst nog iets meer met een aanvaardbaar risiko dat de Turbo niet wordt uitgestopt (ik koop nooit turbos met hefboom > 2.5x, behalve op valuta)