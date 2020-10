Unibail, Fagron, FastNed en de rest

Verder is het vooral een typische 2020 beursdag: de indices doen niet zoveel, maar onderliggend zijn er weer stevige uitslagen. De banken liggen slecht, toch weer Basic-Fit en wellicht Sligro op u-weet-wel, Besi de gekste, u ziet de cijfers van ASML morgen zitten, die van TomTom niet en dat is het wel.

12 Oct - 23:03:23 [RTRS] - UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE - URW ENTERS INTO AN AGREEMENT TO SELL SHIFT FOR EUR620 MN-URW.AS

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken.

