BeursVandaag: Z'n gangetje

Samsung heeft mooie cijfers, er is volgens de networks hoop op een gedeeltelijk stimuleringsplan in de VS - vandaar een rally op Wall Street gisteravond, heet het - en dat is het nu.

Vannacht kruisten de Amerikaanse vice-presidentskandidaten in een debat de degens. Hier een link, ik weet van niks en de koersen ook niet. Bepaalt u zelf maar of u deze bron (on)verdacht vindt, ik heb geen zin in die discussie.

Voorbeurs Damrak is er nu nul nieuws en er is alleen een handvol adviezen. Start ik daar maar mee:

ASMI: naar €152 van €150 - Credit Suisse

Heineken: naar €82 van €85 - Barclays

Just Eat Takeaway: naar €110 van €100 - Deutsche Bank

PostNL: naar overweight van equalweight

SBM Offshore: naar buy van hold en naar €18 van €12 - Société Générale

(Nog) niet in mijn bronnen, maar ABN Amro verlaagt juist het advies voor PostNL:

?? ADVIEZEN#Bpost: Barclays verlaagt advies van "Overweight" nr "Equalweight", met €8,5 koersdoel (0,4% pot.)#PostNL: Barclays verhoogt advies van "Equalweight" nr "Overweight", met €3,6 koersdoel (16% pot.)#PostNL: ABN Amro verlaagt advies vn "Kopen" nr "Houden" met €3 KD pic.twitter.com/Ep096bCn2m — Tom Simonts (@TSimonts) October 8, 2020

Omdat we er toch tijd voor hebben, dit proefballonnetje is een kanshebber voor het topic du jour bij de digitale koffiemachine. Wat vindt u? Op één voorwaarde ben ik voor, verplicht beleggen. Ik weet er ook al een mooie slogan bij, een oudje van Van Kooten & De Bie: geen gezeik, uiteindelijk iedereen rijk.

Deze tien rooie vijftig jaar old school beleggen à 7% bruto per jaar levert drie ton op.

GroenLinks: startkapitaal van 10.000 euro voor iedere jongere https://t.co/GIyNLEbFy0 — NOS (@NOS) October 8, 2020

Keurige opening zoals u ziet, vrijwel alles hoger, maar per saldo blijft de AEX maar een beetje zijwaartsen. Misschien dat het volgende week startende cijferseizoen voor nieuw elan zorgt, hoewel niemand daar nou zo héél véél van verwacht, toch? Dollartje vlak en Shanghai is de hele week dicht.



Op de rentemarkt is het ook rustig.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

007:36 Samsung profiteert van Amerikaanse ban op concurrent Huawei

07:05 Inflatie trekt weer aan na laagste stand in jaren

07 okt Wall Street sluit hoger, extra crisissteun gloort

07 okt Discussie binnen Federal Reserve over obligatieopkoopprogramma

07 okt 'Trump wil ook restricties opleggen aan Chinese betaalplatforms'

07 okt Disney moet geen geld aan dividend uitgeven, maar aan Disney+'

07 okt Techsector in schijnwerpers op groen Wall Street

07 okt 'Copyright-zaak Google mogelijk terug naar lagere rechter'

07 okt PostNL zet opmars op Damrak voort



De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

08:00 Duitsland handelsbalans aug +16,0B

13:30 ECB notulen

14:30 VS wekelijkse jobless claims

En dan nog even dit

1,1% dus:

#Inflatie loopt op naar 1,1 procent in september. De prijsontwikkeling van #kleding had een opwaarts effect op de inflatie. Lees meer op: https://t.co/Tbu3wN3eTp pic.twitter.com/q2snhpRtft — CBS (@statistiekcbs) October 8, 2020

Bemoeit de Fed zich zo niet te veel met politiek?

Fed officials worried that a lack of further fiscal stimulus would threaten the economic recovery, according to minutes released yesterday from the central bank’s September meeting. https://t.co/lWm9tXevcv pic.twitter.com/m8sQYysbmb — CNBC (@CNBC) October 8, 2020

Klinkt paniekerig?

WATCH: Saudi Aramco plans to boost its production capacity so it can pump as much of Saudi Arabia’s vast oil reserves when demand picks up, before a shift to cleaner energy makes crude all but worthless, industry sources and analysts told @Reuters https://t.co/SVH8rMsyAv pic.twitter.com/i4DeS61N8R — Reuters Business (@ReutersBiz) October 8, 2020

Nu ExxonMobil nog dat overigens voor het eerst ooit minder waard is dan Chevron. Allebei of alle drie maakten ze ooit deel uit van Standard Oil:

Exclusive: Chevron employees worldwide are being asked to reapply for positions as part of a cost-cutting program expected to eliminate up to 15% of its workforce https://t.co/BWlQziei6I pic.twitter.com/C8lKVL1Ef4 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 8, 2020

Tesla en risico, dat hoort u wel vaker :-)

Tesla Chief Executive Elon Musk said the company will produce Model Y with a new structural battery design and technology at its Berlin factory next year and that could result in a ‘significant production risk’ https://t.co/cCI0yc2SHw $TSLA pic.twitter.com/gyDIL9nwEg — Reuters Business (@ReutersBiz) October 8, 2020

Welja:

Citigroup pays $400 million U.S. fine, agrees to fix long-term lapses https://t.co/iyUBqEVWiS pic.twitter.com/VkTxNMsR4K — Reuters Business (@ReutersBiz) October 8, 2020

Misschien logisch, de Chinese beurs zit te springen om institutioneel kapitaal:

Chinese wealth management giant Lufax files for U.S. IPO https://t.co/dwRa1sWMX6 — CNBC (@CNBC) October 8, 2020

Klinkt als serieus geld

JPMorgan Chase makes $30 billion commitment to help close America's racial wealth gap https://t.co/pJHQthFSYJ — CNBC (@CNBC) October 8, 2020

Wat hier nog over te zeggen?

Over 40 airlines have failed so far this year — and more are set to come https://t.co/32d2ZKB7I9 — CNBC (@CNBC) October 8, 2020

