BeursVandaag: Dit kan er ook nog wel bij...

Pure, intuïtieve marktreactie?

Wat, slechte headline? Bats, eerst verkopen en dan vragen wat er precies is. Het grote nieuws vandaag, de president mag het zelf vertellen:

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020

Sorry, maar ik kijk hier echt even raar naar. Dit zijn de S&P 500 en Nasdaq 1000 mini futures vannacht en vanochtend. Dollartje trekt iets aan en de Amerikaanse rentes zakt twee basispunten. Olie 2% lager en zelfde beeld: streep naar beneden.



Waarom zo'n koersreactie? Wellicht verwacht de markt mogelijk politiek onrust en besluiteloosheid. Alsof die er al niet ius. Het lijkt me niet dat economie en winsten hier meteen een klap van krijgen, maar ik heb hier ook niet voor doorgeleerd. Wie wel? What a time to be alive. Sterkte Mr. & Mrs. President.

Misschien moeten we ons tot technische analyse bekeren. Hoeven we lekker alleen nog maar de sportpagina te lezen. Voilá, Royce zoals we hem kennen. Zonder blikken of blozen.

De invloed van de omgevingsfactoren op de opening van de beurshandel in Amsterdam is negatief. Dit wijst op een lagere start: https://t.co/tm2C3cnMZt #aex — Royce P.B. TOSTRAMS (@RoyceTostrams) October 2, 2020

Ik geef meteen de koersen, want er is verder amper nieuws. In ieder geval niet hier in Amsterdam. Verder zie ik niet al te veel fratsen. Mooi ritje op de Big Board gisteren. Tech dan. Maar ja, wellicht begint oktober, de beruchtste beursmaand nu echt. Toch ben ik geneigd te denken dat dit weer uit de koersen loopt.

Let wel, we doen het vanmiddag met een Payroll Report, ofwel Amerikaanse werkgelegenheidscijfers. Reken maar niet te veel op een flinke meevaller gelet op de data deze week, maar ook dat is speculatief. Hier de koersen, China is dicht

H, de AAA-rentes zakken twee basispunten op het nieuws. Dat vind ik veel, want dit heet het rustige en verstandige geld te zijn.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:30 Schrik op beurzen New York door coronabesmetting Trump

07:14 Huis van Afgevaardigden stemt voor nieuw coronasteunpakket

07:00 Japanse beurs weer opgestart na storing

01 okt Beleggers op Wall Street blijven hopen op steunpakket

01 okt KLM bereikt ook met piloten akkoord over reorganisatie

01 okt Wall Street blijft dicht bij huis

01 okt KLM: gesprekken met piloten gaan door

01 okt Aedifica investeert in Belgisch woonzorgcentrum

01 okt Ajax treft Liverpool in de Champions League

01 okt SnowWorld breidt belang in Alpenpark Neuss uit

01 okt Chipfonds ASMI fier aan kop bij hoofdfondsen Damrak

Vis ik om klokslag 08:00 uur deze headline nog op:

Eurocommercial Properties: Disposal Of Retail Park In Sweden, Based On Sale Price Of EUR 41.1 mln - Reuters

En om 08:30 uur deze:

BAM wins 7 million pounds contract for development of Newark Works, in Bath Quays South - Reuters

Analistenadvies luidt:

Ahold Delhaize: naar €27,70 van €25,80 (buy) - Kepler Cheuvreux

DSM: naar €160 van €142 - Kepler Cheuvreux

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

14:30 VS Payroll Report sep +875K

14:30 VS werkloosheidspercentage sep 8,3%

14:30 VS loongroei sep +0,2% MoM

16:00 VS Fabrieksorders aug +1,5% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan sep 72,8

Intussen elders in Washington:

U.S. House passes Democrats' $2.2 trillion COVID-19 aid plan, which Republicans oppose https://t.co/xtdukg8nD3 pic.twitter.com/cJ0eRkUN2u — Reuters Business (@ReutersBiz) October 2, 2020

In Europa is het al niet vele anders, ruzie:

The European Union launched a legal case against the United Kingdom for undercutting their earlier divorce deal https://t.co/bqe6skYnKo pic.twitter.com/gqfoHK5erN — Reuters Business (@ReutersBiz) October 2, 2020

Het kan iedereen gebeuren:

Amazon reports over 19,000, or 1.44%, of U.S. frontline employees had COVID-19 https://t.co/xzKRVUg7U7 pic.twitter.com/GDK5QR6OdQ — Reuters Business (@ReutersBiz) October 2, 2020

En die vaccins zijn ook geen pretje:

Coronavirus vaccine trial participants report day-long exhaustion, fever and headaches — but say it's worth it. https://t.co/BPFQf05qm7 — CNBC (@CNBC) October 1, 2020

Wil er dan echt niemand meer peut?

Oil drops for second day as worsening pandemic threatens demand drop https://t.co/h6LYzg0oKd pic.twitter.com/WE8ca4Lxao — Reuters Business (@ReutersBiz) October 2, 2020

Is het nou dit?

Google abandoning a new Dublin office signals change for the commercial property markets https://t.co/2wik4dZHM8 — CNBC (@CNBC) October 2, 2020

Of dat? MS zal wel een dikke korting bedingen...

Morgan Stanley begins looking for a major new London headquarters, countering fears the coronavirus crisis will crush demand for office space in the world’s financial capitals https://t.co/fnOQv8VQ4d — Bloomberg (@business) October 1, 2020

Veel plezier en succes.