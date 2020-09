Hier zijn ze: de top 10 ergste beurskreten!

Auw. Met de nagels over het schoolbord en het glazuur van uw tanden

Meester Barry wijst ons even op tien regels uit ons rijke beursjargon, die... de grootst mogelijke onzin zijn, niet kunnen, of wat dan ook. Ik ben het stuk met angst en beven gaan lezen, want ik kan er ook wat van. Voor wie de link niet open krijgt, ik pik de puntjes en vertel verder in eigen worden.

Useless finance phrases have a pernicious effect on our psyche, leading us to blindly accept ideas that should instead receive critical analysis. It’s not just that catchy phrases are no substitute for actual thinking, they are often wrong. https://t.co/aWrNQU9lX8 — Barry Ritholtz (@ritholtz) September 24, 2020

Hoeveel punten scoort u? Ik 4,6 en 7, ik zal het nooit meer doen.

1. “Don’t Get Complacent.”

Complacent betekent zelfgenoegzaam, lui denkwerk. Zoiets. Inderdaad, hoe dit nou concreet te vertalen naar uw portfolio of trades? Er zijn ook wel eens huizen en banken die waarschuwen voor onzekere tijden. Duh, alsof er andere bestaan.

2. “Profit Taking.”

Als de koersen dalen en ze zakken even... juist, dan hoort u deze nog wel eens. Hoho, ik vind dat ik hier een bonuspunt verdien, want ik voer al jaren een kruistocht tegen dat media stellen waarom koersen bewegen zoals ze bewegen. Dat weet niemand, want we zetten geen waarom op onze orderbriefjes.

3. "More buyers than sellers."

Deze hoef ik niet uit te leggen, die weten we allemaal. Niet? Sorry, maar dan begrijpt u niet wat een markt is.

4. “The stock market hates uncertainty.”

Inderdaad, onzekerheid is een permanent gegeven.

5. "The easy money has been made."

Geld verdienen op de beurs komt altijd met risico. Het kan zijn dat u gratis (feitelijk betekent dit zonder enig risico) geld opvist, maar het is altijd pas achteraf dat u dat weet

6. "Earnings missed estimates."

Nee, estimates missed earnings! De winsten zijn de feiten, de verwachtingen zijn een mening.

7. “Cash on the sidelines.”

Al het geld op deze planeet dat niet in assets zit staat langs de zijlijn. Bij iedere transactie op de beurs staat er in ieder geval even - al is het maar een nanoseconde - ook altijd geld langs de zijlijn.

8. "On a go-forward basis."

Alles wat we uitkramen is on a go-forward basis

9. “It is already in the price.”

Ingeprijsd dus en ik ben het niet met Barry eens. Hij zegt dat deze klopt, tenzij er iets nieuws of onbekends is. Iets onbekends kan niet in de koers zitten, want dan is het tenminste bij één iemand bekend. Verder vechten we deze wel laat in de kroeg uit. Oh nee, dat gaat niet meer.

10. “110%” (Alternatively, “1000%”).

Ik weet 200% zeker dát! Nu zijn mensen met absolute zeker- en waarheden (het bekende preken met een vingertje erbij) al niet te hachelen, op de beurs zijn ze een gevaar voor uw geld (en geestelijke gezondheid).

Tot slot vraagt Barry naar onze input. Graag! Bij mij komt altijd rook uit mijn oren, als ik de ene dag in de media lees dat de koersen dalen omdat beleggers bezorgd zijn om [vul een modieus trefwoord in] en de volgend dag de koersen stijgen omdat ze opgelucht zijn dat [vul datzelfde modieuze trefwoord in].

Ik ben benieuwd waar u mee komt.