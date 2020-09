BeursVandaag: Spectaculair

Voor mensen met intresse in het Nikola verhaal. "Solving the money problem" heeft op youtube een serie staan met dagelijkse updates. Zijn stijl is extreem en niet naar mijn smaak. Maar wanneer je het met een korrel zout neemt is het een goede manier om de soup mee te krijgen.



Verder ben ik het eens met Hinderbrug, het is een kwestie van tijd en het gaat nu heel hard. Heb nog steeds een short positie met 14 geschreven calls. Wanneer ze niet boven de $50,- staan verdien ik zo'n $15.200 en de break even zit bij $64,-. Mijn verwachting is dat het bedrijf binnen een jaar failliet verklaard is. Maar de premies bij de opties liepen dus danig schuin dat de risk reward op deze manier beter is.



Shorten van aandelen is erg lastig door een klein aanbod en het kopen van puts kost momenteel bakken met premie. Hoe dan ook na Theranos en Wirecard lijk er nog een de boeken in te gaan.