Slot: Rommelpotje

Gewoon een slechte beursdag en van mij mag u alles op uw 2020 bingokaart afvinken.

Volatiliteit, dollar, rentes, rotatie, Fed, handelsoorlog, virus, economie, omzetten, winsten en nog meer: misschien speelt alles wel een beetje een rol. Marktbreed gaat het er intradag stevig aan toe en net als u denkt dat de beurs richting kiest, dan is het weer de andere kant uit. Vermoeiend, maar lekker handelen wellicht.

Uiteindelijk valt de gemeenschappelijke schade nog mee, de AEX is nog een van de minste indices. Wat mij nog het meeste opvalt zijn de wilde bewegingen van de dollar: een halve cent er op en er weer af, het kan op één dag. Ik weet niet of u daarvoor naar de Fed moet kijken, want gisteren meldde ze geen echt nieuws.

Dagje omhoog, dagje omlaag: deze hele nu aflopende zomer zijwaartst de AEX tussen grofweg 535 en 587. Eens kiest de index weer echt richting, maar ook dan gaat er geen belletje. Het overzicht dan maar:

Inderdaad,, nu ik goed kijk springt de AEX er negatief uit in Europa. De meeste indices doen het met een nul voor de komma

Rotatie? Op Wall Street verliezen de blue chips maar een beetje, maar tech krijgt met de mattenklopper

De volatiliteit loopt maar net op, valt mee

Olie daalde net nog, maar nu is er een mooie plus (?!) en goud, zilver en bitcoin moeten inleveren. Het momentum is misschien aan het wegebben bij goud en zilver, omdat de dollar ook per saldo aan het zijwaartsen is geslagen. Dit is pure speculatie uiteraard

De rentes communiceren maar één boodschap: risk-off

Beursplein 5

Grote uitslagen en intradag inhaalslagen en dips van onze fondsen, maar ik bijna niets echt duidelijk en zeker duiden. Open deur, maar in zo'n volatiele markt kan en gebeurt dat dan ook gewoon. Wel is het zo dat vandaag heel klassiek waarde-aandelen beter doen dan groei- en technologie-fondsen.

Onze chippers halen bakzeil, maar de andere tech-fondsen lijken wel een loterij, onze banken liggen heel slecht (ik weet niet waarom), maar aangeschoten wild als Galapagos, Fugro en Air France-KLM verrassen dan weer aangenaam. Ook hier kan ik geen harde feiten geven hoe en waarom.

Unibail is wel klip en klaar. Het vastgoedfondsen gaat drastisch reorganiseren. Het valt de markt toch nog rauw op het dak (claimemissie en dividend?), hoewel het bedrijf dan weer de pure pech heeft dat dit zo'n slechte beursdag is. Eurocommercial krijgt ook de volle laag en Wereldhave is ook niet best..

De adviezen vaan vandaag en dan weet u in ieder geval een zekere staalfabrikant. Aperam ligt ook goed en zowaar AMG ook.