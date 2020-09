BeursVandaag: Volop reuring

De koersenborden zijn groen, de dollar daalt iets en er is veel nieuws. In het kort, alle linkjes vindt u verderop

Vaccin hoop drijft de markten hoger, zeggen de networks en Kiadis mag van de FDA een onderzoek starten.

TikTok verwerpt bod Microsoft en wil met Oracle samenwerken

Er is volop M&A fantasie met onder meer Vopak, Nvidia, Gilead en Softbank

Euronext biedt formeel op Borsa Italia, maar een bedrag wordt niet genoemd

Hier Vopak, dat begint een joint venture voor drie terminals in de VS en het bedrag is niet misselijk:



Succes Kiadis:



U ziet het, een prima koersenbord op dit uur. De Amerikaanse futures lopen flink uit op de rest na een miezerige sessie vrijdagavond, daar is de dalende dollar debet aan. Verder blijft alles dicht bij huis met een nul voor de komma. De VS rente ligt vlak op 0,67% en de Duitse opent een basispunt lager op -0,48%.

Deze week doen we het zonder bedrijfscijfers, maar met een Fed rentebesluit en diverse voorlopende indicatoren. Dat alles en nog veel meer leest u in mijn vooruitblik van gisteren (rotatie of geen rotatie?), met ook aandacht voor broker DeGiro dat de VEB achter zich aan weet. Oud nieuws is dat eigenlijk.

Nogmaals, rotatie of geen rotatie? Technologie zit in een dip - ruim -10% vanaf de laatste top - maar de brede markt niet. Aan u en uw risicobereidheid de keuze om al dan niet te switchen. Helaas, ook dit keer gaat er geen belletje wat u moet doen en Mr. Market rekent u alleen af en adviseert u nooit. De hork :-)

Goldman Sachs en Deutsche Bank denken dat de dip over is. Nog iets om u af te vragen: is al die M&A een teken van overmatig-hoge-koersen-zelfvertrouwen, of gewoon een goed teken dat de onderliggende economie goed is en het gros van de bedrijven er goed voor staat?

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag en ook eens zien of Altice nog verder bij het bod van €4,11 weg loopt.

07:48 Euronext mengt zich formeel in strijd om Borsa Italiana

07:34 Kiadis krijgt goedkeuring voor start klinische studie VS

07:24 Industrie Japan raakt weer meer op stoom

07:14 Vopak steekt miljoenen in terminals Dow

07:04 Deal over verkoop chipbedrijf ARM rond

06:59 Farmaceut Gilead neemt Immunomedics over

06:40 'Bytedance sluit TikTok-deal met Oracle'

13 sep Beursweek met rentevergadering Fed en veel macrocijfers

13 sep Irak verlaagt verkoopprijzen olie voor klanten in Azië en VS

13 sep Hoekstra: personeel KLM moet echt loon inleveren

13 sep 'Gilead wil Immunomedics overnemen'

13 sep 'Nvidia nadert overname chipbedrijf ARM voor 40 miljard dollar'

13 sep FNG-oprichters aangehouden na schending van voorwaarden

11 sep Beurzen New York gemengd het weekend in

11 sep 'China verkiest einde TikTok in VS boven gedwongen verkoop'

11 sep Deutsche Börse bevestigt bod op Borsa Italiana

11 sep Wall Street verspeelt weer openingswinst

11 sep Altice fors duurder op groen Damrak

Laatste nieuws, ook Wolters Kluwer doet een overname (zonder een bedrag te noemen):

14 Sep - 08:00:00 [RTRS] - WOLTERS KLUWER TO ACQUIRE XCM SOLUTIONS

Komt er nog eentje bij.

Greenpeace naar rechter om staatssteun KLM zonder klimaatvoorwaarden: https://t.co/5Jp6LCjHBb — NU.nl (@NUnl) September 13, 2020

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda:

04:00 China industriële productie aug 5,1% YoY (verwacht YoY 5,1%)

06:00 Japan industriële productie aug 8,7% MoM

11:00 EU industriële productie aug MoM 4,0%

En dan nog even dit

Oracle gaat dan de data beheren, als ik het snel goed heb gezien. Het bod van Microsoft is naar verluid afgewezen.

ByteDance abandoned the sale of TikTok in the United States in pursuit of a partnership with Oracle that it hopes will spare it a U.S. ban while appeasing China's government, according to sources https://t.co/OoUtzZxn0P by @DEER_ECHO_ @GregRoumeliotis $ORCL pic.twitter.com/Ouqs20MV8Q — Reuters (@Reuters) September 14, 2020

SoftBank weer privaat?

Embattled SoftBank renews talks on taking the group private, FT reports https://t.co/iHwK2SeUR0 pic.twitter.com/L7gW0uNlXc — Reuters Business (@ReutersBiz) September 13, 2020

Orkaan Sally is in aantocht, maar eigenlijk komt dat niet eens zo slecht uit voor de olieprijs?

Oil mixed as storm threatens U.S. gulf production https://t.co/IZ3h6zeBwr pic.twitter.com/13f5iRWMWf — Reuters (@Reuters) September 14, 2020

Trend? Eerder al Finland en Nokia.

South Korea government, Samsung team up for self-sufficiency after Japan export curbs on chip material https://t.co/7GM2imdoSD pic.twitter.com/zCteKYo7eC — Reuters (@Reuters) September 14, 2020

Dat zijn er nogal wat, maar wie levert de cruciale onderdelen?

China on course to be the biggest purchaser of 5G smartphones. Some 172m 5G smartphones will be sold in China this year, 62% of the global total, according to Canalys, which looked at the combined figures for Chinese mainland, Hong Kong, Macau and Taiwan. https://t.co/VgXsmawVmr — Caixin Global (@caixin) September 14, 2020

U had dit meegekregen?

Gilead to buy cancer drugmaker Immunomedics for $21 billion https://t.co/eMBv8dGUsK pic.twitter.com/eK87hX09vv — Reuters Business (@ReutersBiz) September 14, 2020

En deze, volop M&A fantasie dus.

Nvidia agrees to buy SoftBank's chip division Arm for $40 billion, taking control of some of the most widely used technology in electronics in the semiconductor industry’s largest-ever deal https://t.co/UTKu0w1JmY — Bloomberg Markets (@markets) September 14, 2020

Hoeveel?

Europe, Britain's carmakers warn of 110 billion euro hard Brexit bill https://t.co/D5CNMtk5N0 pic.twitter.com/LhUzojRJpJ — Reuters Business (@ReutersBiz) September 13, 2020

Toe maar:

BP says the era of oil-demand growth is over https://t.co/cOltOAnchK — Bloomberg Markets (@markets) September 14, 2020

Onderschat China maar niet:

China wants its semiconductor industry to catch up with the U.S. — but that won't be easy https://t.co/0BhwqNKCvs — CNBC (@CNBC) September 14, 2020

China moet alleen oppassen niet alleen te komen staan?

Apple's major iPhone assemblers are among the companies expected to win approval to participate in a $6.6 billion stimulus program to bring manufacturing to India https://t.co/zdFEtgytYM — Bloomberg Markets (@markets) September 14, 2020

Nog eentje:

