Live: Fugro-CEO Mark Heine

U hebt nog krap twee uur om u als Fugrovolger in te graven voor uw radio. CEO Mark Heine is vanaf 12:00 uur te gast bij Thomas van Zijl in BNR Zaken Doen. Vastned komt ook ter sprake. Luisteren doet u hier. Als u vragen hebt moet u Thomas of het programma twitteren, of voor het raam gaan staan schreeuwen.

Nog even speculatief, want dat hoort bij Fugro: ik kan me niet herinneren dat ooit een CEO écht nieuws had in het programma waar de koers stevig van ging gillen. Aan de andere kant, Heine gaat daar toch ook niet voor z'n lol heen met nu €3,50 op het bord? Misschien heeft hij iets. Luisteren maar dus.



Let wel, Fugro is niet voor beginners en argelozen. Kijk maar eens hoe bijvoorbeeld grote jongens als het Noorse oliefonds, JPMorgan Chase en Goldman Sachs doodleuk handelen in het aandeel. Het gaat ook nog met procenten tegelijk.



Het spannendste is nog dat niemand van al die grote partijen die op en rond Fugro hangen alle kaarten op tafel hoeft te gooien. Want tegenover het aandeel kunnen er ook weer posities in die twee converteerbare leningen staan. Dan zijn er ook nog de beruchte shorts. En is de vraag nog altijd: wel of geen emissie?