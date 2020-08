Stiekeme stijger Corbion

DSM en IMCD zijn de stiekeme stijgers in de AEX. Zelden in beeld, er is bijna nooit nieuws en reuring is doorgaans helemaal ver te zoeken. Beide fondsen, waar u sowieso al niet zoveel over te klagen hebt, dikken dit jaar om en nabij 15% aan. In de AMX zit echter ook een stiekeme stijger die nog harder gaat: Corbion.

Vandaag behoort het aandeel weer tot de uitblinkers, vrij geruisloos staat er weer een all time high en dit jaar is de score bijna +40%. Of was dat u wel opgevallen? Het meest bijzondere aan Corbion vind ik dat een aandeel dat bijna twintig jaar dood geld is, toch lucratief kan zijn. Gelukkig hebben we het dividend nog dus.

Corbion en daarvoor CSM is al heel lang genoteerd en ja, vooral in de jaren tachtig en eerste helft jaren negentig was het een pareltje.



Daarna begon het gedonder, het bedrijf was jaren de richting kwijt. De laatste grote reorganisatie was in 2013 met de verkoop van de bakkerij-activiteiten, waar het concern juist een paar jaar eerder nog groot op inzette. Bio-ingrediënten werd vanaf toen de business en het bedrijf doopte zichzelf om in Corbion.



Er is een zekere gelijkenis met DSM, dat regelmatig als potentiële koper werd genoemd.dat stapte ook over van ooit bulk(chemie) op hoogwaardige stoffen, die veel meer waarde scheppen. Moet u Corbion nog kopen? Ik vind het zelf duur voor zulke, helaas nog altijd grillige cijfers. Dit vindt onze beleggersdesk.