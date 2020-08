Alibaba wordt ook al genoemd. Door de president

Ook Alibaba op de zwarte lijst? Niets is nog zeker, behalve dan dat TikTok van ByteDance de wacht is aangezegd in de VS. Eerder noemde president mogelijk ook Tencent dienst WeChat en nu valt de naam van die andere Chinese grootheid Alibaba. Dat komt trouwens deze week met Q2's.

Ik zou niet meteen in paniek raken. Het is een onderhandelingstactiek van president Donald Trump om de boel op de spits te drijven, chaos te scheppen waar niemand weer uit wijs wordt, om dan ineens een wit konijn uit zijn hoed te toveren. Dit mag u ook zien als permanente druk op China houden?