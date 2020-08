BeursVandaag: De bekende weg

Het is tot activistische aandeelhouders aan toe een doorn in het oog: dat DSM uit Nutrition en Materials bestaat.

Deze twee onderdelen zouden afzonderlijk meer waard zijn, vandaar. Misschien is het zo, maar dit jaar komt het goed uit dat DSM uit twee bestaat? Materials heeft het moeilijk dankzij vooral malaise in de auto-industrie, maar Nutrition draait een stuk beter. Het aandeel DSM eigenlijk ook wel, +14% dit jaar.

Crisis of niet, we drinken toch wel koffie? Ja. Douwe Egberts is er ook met beter dan verwachte cijfers. Ook hier weer die tweedeling: de thuismarkt is uitstekend, ook met duurdere koffiesoorten, ofwel meer marge, maar de horeca is om te huilen. Wel ziet het concern herstel en handhaaft outlook 2020.

Mooi aandeel tot dusverre, gerekend vanaf de beursgang in mei op €31,50 staat er al +22,2% vanaf de introductie- en +7,4% vanaf de opeiningskoers (AEX +4,7%). JDE Peet's is €19,2 miljard waard, maar de free float is maar 13%.

Vind ik altijd zo lastig inschatten. Gaan we bij Vivoryon weer wat meemaken?

Marktbreed doet de vakantietijd zich merken, er is bijna geen nieuws en er zijn nu ook weinig cijfers. Wel verslechtert zienderogen de relatie VS-China, met dit keer TikTok in de hoofdrol. Het Witte Huis wil het hebben, maar kijkt ook al kritisch naar Microsoft, dat wel heel close met China is en Beijing is uiteraard furieus.

De koersen zien er goed uit na zomaar een rally op maandag - het is 2020, dus de jury keurt het goed - zonder uitschieters. Als me al iets opvalt, is het dat de volatiliteit langzaam weer richting 20 gaat, zeg maar het wees-alert-niveau. De Amerikaanse rente doet het met een basispuntje minder en de Duitse opent vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en u ziet het, het is komkommertijd:

07:52 NSI geeft aandelen uit voor stockdividend

07:52 Euronext rondt overname VP Securities af

07:43 Lagere resultaten voor DSM door klap auto-industrie

07:43 Thuiskoffiedrinker geeft JDE Peet's steun in de rug

07:42 Vivoryon krijgt fiat voor onderzoek in VS

03 aug Opnieuw veel aandacht voor techbedrijven op Wall Street

03 aug Belangrijke stap in proces voor toelating Boeing 737 MAX

03 aug Wall Street gaat verder vooruit

03 aug Trump eist snelle verkoop TikTok, anders verbiedt hij app in VS

03 aug Air France maakt afspraken over vertrek piloten

03 aug PostNL maakt koerssprong op Damrak

Analistenadvies luidt:

DSM: naar €130 van €120 (hold) - KBC

Heineken: naar Ç95 van ê96 - Credit Suisse

Heineken: naar €106 van €95 - Berenberg

Philips: naar €54 van €44 - HSBC

Basic-Fit: naar €24 van €22 - Citigroup

OCI: naar €12 van €15,60 - Credit Suisse

PostNL: naar €2,40 van €2,30 - Barclays

PostNL: naar €2,50 van €1,45 - Berenberg

WDP: naar €30 van €26 - Kepler Cheuvreux

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

01:00 Japan CPI jul 0,1%

07:00 BP Q2-cijfers

07:00 ING Q2-cijfers

07:00 DSM Q2-cijfers

07:00 Infineon Q2-cijfers

07:00 Bayer Q2-cijfers

16:00 VS order duurzame goederen jun

16:00 VS fabrieksorders jun 5,0%

18:00 Bpost Q2-cijfers

22:00 Beyond Meat Q2-cijfers

22:00 Walt Disney Q2-cijfers

22:00 Nikola Q2-cijfers

En dan nog even dit

Laatste nieuws:

Trump reverses course on TikTok, saying he approves a sale of the app to an American company just a few days after he said he was considering banning it https://t.co/eOUhGaA3SE pic.twitter.com/6GZOjNxoIH — Reuters Business (@ReutersBiz) August 4, 2020

Dit is te verwachten:

China will not accept U.S. 'theft' of TikTok: China Daily https://t.co/WlT5duMhYN pic.twitter.com/daqRvr2CH4 — Reuters (@Reuters) August 4, 2020

Moeten we zo langzamerhand standaard van VS versus China spreken?

China only fulfils 5% of Sino-U.S. energy trade deal in first half of 2020 https://t.co/5uuXNd2PrK pic.twitter.com/rNcl18LOs2 — Reuters (@Reuters) August 4, 2020

Niet zo heel lang geleden werd deze vraag nog helemaal niet gesteld:

Is Microsoft too close with the Chinese government? “If Microsoft was tight and cozy with the Chinese government, Microsoft’s business would be bigger in China,” Steve Ballmer says. https://t.co/mbQJNTeHxp pic.twitter.com/aEl2QYnjyI — CNBC (@CNBC) August 4, 2020

Meer overnamefantasie:

Google is buying a 6.6% stake in home security firm ADT for $450 million. More here: https://t.co/aYjPtKNhDH $GOOGL $ADT pic.twitter.com/IfMf2VV4yj — Reuters Business (@ReutersBiz) August 4, 2020

Ook zo boos op uzelf dat u Adyen niet hebt?

Retail apocalypse accelerates: PayPal CEO says Covid-19 sped up online shift by at least 3yrs. Payment companies that process online transactions are seeing a boom. PayPal posted a surge of as much as 30% in the number of newly-active customers. https://t.co/7kF2UJQWxo pic.twitter.com/s3irVJnYgJ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 3, 2020

Wacht even::

A Wall Street veteran says the involvement of amateur traders means less volatility https://t.co/kuqA0Rjvbu via @markets — Joanna Ossinger (@ossingerj) August 3, 2020

Zijn er nog AAA's die yielden eigenlijk?

Treasury volatility is around record lows https://t.co/pc9nA4AB8d — Bloomberg Markets (@markets) August 4, 2020

Van het Finse Hälsa Foods:

This CEO has flown 33 times and spent 160 nights away this year. Here's his safety routine https://t.co/P4RacgtH0I — CNBC (@CNBC) August 4, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.