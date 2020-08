BeursVandaag: Genoeg reuring weer

Het lijkt een rustige opening te worden.

Heineken meldt ietsie beter dan verwachte cijfers na de waarschuwing een paar weken terug. Het gaat wat beter, maar zeker de horeca is nog een ramp. Het bedrijf durft nog steeds geen outlook aan.

PostNL had dan alweer aangegeven dat ze juist beter dan verwacht. Dat bevestigt ze vandaag. Pakketten draaien als een lier, brievenpost is een drama - dat wel.

Eerste handelsdag van de maand en dan doen we het altijd met inkoopmanagersindices: het item van de dag. China is alweer beter dan verwacht, Japan ook, maar India dan weer niet. Europa komt vanochtend door - wij om 09:00 uur - en vanmiddag is de VS.

Het nieuws dit weekend zijn de Amerikaanse toestanden op en rond het Chinese TikTok. Om het er overzichtelijker op te maken... Microsoft is in de race om het over te nemen. Afwachten is of Amerika de komende tijd meer Chinese bedrijven op de korrel neemt, daar reppen de networks van.

EXCLUSIVE: President Donald Trump has agreed to give China’s ByteDance 45 days to negotiate a sale of popular short-video app TikTok to Microsoft - sources https://t.co/cqaQPZIGu1 by @GregRoumeliotis @DEER_ECHO_ $MSFT pic.twitter.com/ixhj8WBz8B — Reuters Business (@ReutersBiz) August 3, 2020

De brede markt ziet er aardig uit en de AEX kan zeker een opkikkertje gebruiken om de opgaande trend in stand te houden. De index staat 6% onder de voorlopige top, vandaar. Japan ligt goed, de dollar trekt aan., goud nadert $2000 en bitcoin bakte ze bruin dit weekend: heel erg omhoog en toen in één keer omlaag.

De Amerikaanse en de Duitse rente plussen een basispunt en dat is het nu wel. Niet zo topzwaar als vorrige week, maar ook de komenmde ddagen hebben we het weer druk met veel cijfers, inkoopmanagersindices en Amerikaanse arbeidsmarktdata. Zie mijn vooruitblik met alles er op en er aan.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:41 Tweede kwartaalverlies op rij voor SocGen

07:41 Heineken ziet licht herstel, maar onzekerheid bijft

07:31 Coronashopper helpt PostNL aan hogere resultaten

07:21 Fugro wil voormalig topman Stork als commissaris

07:10 Fikse winstdaling voor Britse bank HSBC

07:06 Groei industrie China trekt verder aan

07:06 Shell neemt Australisch Select Carbon over

02 aug Weer drukke cijferweek voor beleggers Amsterdam

02 aug Economie Colombia zwaar getroffen door coronacrisis

02 aug 'Lagere kwartaalresultaten voor DSM'

02 aug Siemens Healthineers biedt 16,4 miljard dollar voor Varian

31 jul Fitch zet outlook voor VS op negatief

31 jul Grote techbedrijven trekken kar op Wall Street

31 jul Techopleving helpt Amerikaanse beurzen niet

31 jul Bever Holding op strafbankje Euronext

31 jul Europese beurzen sluiten in het rood

Analistenadvies luidt:

PostNL: naar buy van hold en naar €2,70 van €1,50 - KBC

Just Eat Takeaway: naar €100 van €70 - Deutsche Bank

Just Eat Takeaway: naar 10.800P van 9800P - Jefferies

Royal Dutch Shell: naar €17 van €18 - Kepler Cheuvreux

Air France-KLM: naar €3,30 van €3,60 - Barclays

Air France-KLM naar €3,50 van €4,20 - HSBC

Air France-KLM: naar €3,20 van €4,75 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met vooral PMI's:

02:30 Japan manufacturing PMI jul 42,6

03:45 China Caixin manufacturing PMI jul 51,3

07:00 Heineken Q2-cijfers

07:00 PostNL Q2-cijfers

07:00 HSBC Q2-cijfers

07:00 Société Générale Q2-cijfers

09:00 Nederland Nevi manufacturing PMI jul

09:00 AMG €0,10 ex-dividend

09:15 Spanje manufacturing PMI jul

09:45 Italië manufacturing PMI jul 51,0

09:50 Frankrijk manufacturing PMI jul 52,1

09:55 Duitsland manufacturing PMI jul 44,6

10:00 EU manufacturing PMI jul 51,1

10:30 VK manufacturing PMI jul 53,6

14:00 Ferrari Q2-cijfers

15:45 VS Markit manufacturing PMI jul 51,3

16:00 VS ISM Manufacturing Index jul 53,4

16:00 VS bouwuitgaven jun 1,0%

En dan nog even dit

Land- en tuinbouwadvies?!

Shell Australia to acquire environmental services firm Select Carbon https://t.co/EvDx0RJ795 pic.twitter.com/67VFlrgnG5 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 3, 2020

Het wordt er niet fraaier op?

TikTok owner ByteDance says faces 'complex and unimaginable difficulties' in the process of working to become a global company, in a statement that also accuses Facebook of committing 'plagiarism and smears' https://t.co/4OMbjRqNTG $FB pic.twitter.com/r6QH4gC2p9 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 3, 2020

Flinke overname in een zekere sector:

7-Eleven owner to buy Marathon’s Speedway unit for $21 billion https://t.co/PtxSxDNtwq — Bloomberg Markets (@markets) August 3, 2020

Ja, het is niet zomaar over?

The historical decline in US #GDP in Q2 is likely followed by a historical recovery in Q3. Morgan Stanley estimates growth to be 21.3% annualized. Yet even after that a massive growth gap remains, one that will likely take years not quarters to close. pic.twitter.com/3aGgAvQSNF — jeroen blokland (@jsblokland) August 2, 2020

Hoe meer geld, hoe minder inflatie, wie had dat ooit gedacht?

Record fiscal and monetary stimulus has renewed concerns that inflation could surge. But some economists don’t expect the trillions of dollars in economic stimulus to create inflation at all. https://t.co/nn0a28cGVE pic.twitter.com/W2836qsxS5 — CNBC (@CNBC) August 3, 2020

