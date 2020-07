Tracker Tips: Duurzaam beleggen in obligaties Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Trackers

Amundi heeft het assortiment op het vlak van maatschappelijk verantwoord beleggen uitgebreid door de lancering van Europa’s eerste SRI-ETF in vastrentende waarden. Deze tracker biedt blootstelling aan duurzame in euro luidende overheids- en bedrijfsobligaties. EGRI De Amundi Index Euro Agg SRI UCITS ETF met ticker EGRI en isincode LU2182388236, is verhandelbaar op Euronext Parijs met een lopendekostenfactor van 0,16%.

EGRI volgt de Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral index. De onderliggende index heeft afgelopen 5 jaar een totaal rendement van 12,74% laten zien, zoals uit bovenstaande grafiek is af te lezen. SRI-beleggen SRI-beleggen is een manier van investeren die vanwege de hoedanigheid als maatschappelijk verantwoord wordt beschouwd. Thema's voor maatschappelijk verantwoord beleggen zijn onder meer sociaal bewust beleggen. Ik heb eerder in een column op IEX toegelicht wat precies de verschillen zijn tussen ESG-, SRI-, en impactbeleggen, mocht u dat willen verifiëren. Systematiek Met behulp van een specifieke SRI-methodologie implementeert EGRI een negatief screeningproces met behoud van een brede blootstelling. Effecten die worden uitgesloten zijn betrokken bij de volgende bedrijfstakken: alcohol, tabak, gokken, militaire wapens, kernenergie, amusement voor volwassenen, civiele vuurwapens, genetisch gemodificeerde organismen en thermische steenkool. EGRI wordt gedistribueerd naar Oostenrijk, Duitsland, Spanje, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Zweden, Verenigd Koninkrijk en Ierland. In de ETF is nu al zo’n € 55 miljoen belegd. Ik durf nu al te voorspellen dat dit binnen een paar weken een veelvoud zal zijn, gezien de belangstelling van institutionele beleggers op het gebied van duurzaam beleggen.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.