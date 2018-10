Tracker tips: Verantwoord beleggen

Duurzaam of verantwoord beleggen is hot. Fondsenaanbieders zetten groot in op het vlak van duurzaam beleggen met zogeheten ESG en SRI ETF’s. De verwachting is dat het belegd vermogen in deze producten het komende decennium met een factor 16 gaat toenemen van de huidige $25 miljard naar $400 miljard in 2028.

Deze explosieve stijging wordt voorspeld aan de hand van een groeiende vraag, de transitie van een nicheproduct tot mainstream en een vergroting van de onderliggende markt.

ESG

ESG verwijst naar de milieu-, sociale en governancepraktijken van een belegging die mogelijk een materiële impact hebben op de prestaties van die investering. De integratie van ESG-factoren wordt gebruikt om de traditionele financiële analyse te verbeteren door potentiële risico's en kansen te identificeren die verder gaan dan technische beoordelingen. De belangrijkste doelstelling van ESG-evaluatie blijft het financiële resultaat.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van veelvoorkomende ESG-factoren. Investeringen met goede ESG-scores hebben de potentie om rendement te behalen, terwijl die met een lage ESG-score het rendement kunnen afremmen.



SRI

Maatschappelijk verantwoord beleggen (Social Responsible Investing) gaat een stap verder dan ESG door beleggingen actief te elimineren of te selecteren op basis van specifieke ethische richtlijnen.

Het onderliggende motief kan bijvoorbeeld religie, persoonlijke waarden of politieke overtuigingen zijn. Anders dan ESG-analyse die waarderingen bepaalt, gebruikt SRI ESG-factoren om een positief of negatief beeld ten aanzien van het beleggingsuniversum te hanteren.

Een belegger wil bijvoorbeeld een ETF vermijden dat belegt in bedrijven die zich bezighouden met het produceren van wapens. Als alternatief kan een belegger ervoor kiezen om een vast deel van zijn portefeuille toe te wijzen aan bedrijven die bijdragen aan goede doelen.

Andere negatieve SRI-elementen zijn onder meer:

Alcohol, tabak en andere verslavende middelen

Gokken

Schending van mensenrechten

Pornografie

Voor beleggers die zich bezighouden met maatschappelijk verantwoord beleggen is winst maken nog steeds belangrijk, maar moet worden afgewogen tegen principes. Het doel is om rendement te genereren zonder iemands sociale geweten te beschadigen.

Verschil ESG en SRI

In het algemeen worden SRI ETF’s als een meer extreme versie van ESG ETF’s beschouwd. SRI ETF's worden samengesteld door 25 procent van de beste ESG-scorebedrijven per sector en regio over de hele wereld te behouden. SRI ETF’s zijn dus toepasbaar voor een kleiner gedeelte van deze markt.

Impact beleggen

Bij impact beleggen zijn positieve resultaten van het grootste belang. Dit betekent dat de investeringen op de een of andere manier een positieve impact moeten hebben.

Het doel van impact beleggen is dus om een bedrijf of organisatie te helpen specifieke doelen te bereiken die gunstig zijn voor de samenleving of het milieu. Investeren in een non-profit organisatie die zich toelegt op onderzoek en ontwikkeling van schone energie, ongeacht of succes is gegarandeerd, is hiervan een voorbeeld.

Rendement

Duurzaam of verantwoord beleggen is heden ten dage niet meer weg te denken. Met name pensioenfondsen als APG of Zorg en Welzijn hebben zich een voortrekkersrol aangemeten op dit gebied.

Bovendien blijkt uit een recent onderzoek dat het leeuwendeel van Nederlandse beleggers (73%) bereid is om wat rendement in te leveren als een fonds goed scoort op duurzaamheid. Kijkend naar de toekomst is het in mijn optiek plausibel dat duurzame beleggingen op den duur zelfs meer rendement gaan opleveren dan traditionele.