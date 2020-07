Over Nasdaq 100, ASML en wat u nog meer n.i.e.t. wil weten

ASML is weer stijger van de dag en doet weer een all time high. Woensdag cijfers, naar verluidt een winst per aandeel over Q2 van €1,99 en een omzet van €3,36 miljard. Ik kan met niet herinneren wanneer ASML voor het laatst teleurstelde. Lang geleden. Uiteraard draait alles weer om outlook en orderboek.

Wees u er wel van bewust dat volgens de analisten omzet en winst stagneert. De koers loopt wel op, ofwel met iedere tik wordt het aandeel duurder. Afgezien van korte, felle spikes tijdens crisis is het aandeel nog nooit zo duur geweest als nu.







Ik heb geen idee waarom eigenlijk, maar wist u dat ASML ook in de Nasdaq 100 zit? Daar valt het aandeel niet eens op. Moet u zien dit jaar. U mist alleen Alphabet (+13,4%) en Facebook (+19,1%) in mijn screendump.







Tja, die Nasdaq 100. Die draait sinds 31 januari 1985, wat een perfecte timing. Toen begon de IT-revolutie pas echt goed op gang te komen... et voliá. Geïndexeerd, in dollars, maar niet herbelegd, want die data heb ik niet, maar hier ziet u de Nasdaq 100 in volle glorie.







Ik geef u de grafiek ook logaritmisch. De Nasdaq 100 kent namelijk twee levens: 1985-2000 en daarna. Het eerst leven van de index was vooral story telling en minder winst en omzet. Dat leverde in 2000 het klappen van de bubbel op. Nu maken de Nasdaq 100 bedrijven vette winsten en betalen zelfs dividend.