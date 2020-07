Unilever: wiens probleem is het nou?

De primeur is van Eva Wiessing, zij heeft de moeite genomen het jaarverslag van Unilever uit te pluizen. Bij BAM loonde dat eerder deze week helaas ook al - die affaire in Keulen die vandaag echter even wat naar de achtergrond schuift door alweer andere... U weet het intussen. Unilever dus.

Britse belastingdienst claimt 141 miljoen aan Nederlands belastinggeld Unilever. Kan oplopen tot 600 miljoen. /via @NOS https://t.co/2JNMpUMaYR — Eva Wiessing (@evawiessing) July 2, 2020

De koers lijkt er niet op te bewegen en de vraag is of dat ook nodig is. Er staan 1,45 miljard aandelen uit, ofwel genoemde bedragen zijn rond een dubbeltje tot ruim veertig cent per aandeel. Analisten gaan dit jaar uit van €2,47 winst per aandeel, om deze bedragen een beetje te plaatsen.

Vraaag is echter of u zo moet rekenen. Want wiens probleem is dit nu, of, om in beurstermen te denken, bij wie ligt het risico? Is dat Unies zelf, de Britse of Nederlandse fiscus, of een combinatie? Collega Martin Crum chat mij dit en korter en duidelijker kan bijna niet.

In 1e lijn belastingdienst NL en VK

In 2e lijn overheid NL en VK

In 3e lijn: dubbel betalen voor Unies (worst case scenario)

Kortom, VK en Nederland moeten gewoon een compromis sluiten. En als ze er niet uitkomen en Unilever dreigt dubbel belasting te moeten gaan betalen, kan ze altijd nog van Londen naar een brievenbus aan een Amsterdamse gracht of een achterafstraatje op Schiphol-Rijk verhuizen.