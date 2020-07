BeursVandaag: Tech & de rest

Vers van de pers: BAM meldt €130-€150 miljoen verlies over H1. H2 wordt ook geen fuifnummer, volgens de bouwer. BAM International gaat de deur uit. De kaspositie groeide dan weer wel in H1. Hier leest u het persbericht.



Nog een voetzoeker? De Britse fiscus legt een claim van €141 miljoen bij Unilever neer, maar die kan wel oplopen tot €600 miljoen. Als dit maar geen langlopende affaire wordt...

Britse belastingdienst claimt honderden miljoenen Nederlands belastinggeld Unilever https://t.co/plgDV5Tuvk — NOS (@NOS) July 2, 2020

De ene dag lijken de markten opgelucht en de volgende dag weer bezorgd te zijn over economie en corona. Vanochtend is het allemaal weer koek en ei, hoewel met name in de VS, maar met dat virus blijft het worstelen. Nou en? De Nasdaq 100 staat weer gewoon op een all time high. Technologie blijft maar gaan.

Tesla werd gisteren zelfs de nieuwe grootste autofabrikant ter wereld en Pfizer heeft misschien... een middel tegen. Geen groot nieuws is er verder voorbeurs Damrak en het voornaamste agendapunt is al het Amerikaanse Payroll Report, ofwel de maandelijkse werkgelegenheidscijfers. VS is morgen dicht, vandaar.

Dit heet al de moeder aller macro's en de cijfers over mei waren ook nog eens de moeder aller meevallers. het ADP-rapport viel gisteren iets tegen, opgelet dus.



Nog even over corona. Dit plaatje. Voor onder meer BlackRock en JP Morgan Chase was dit gisteren onder meer reden om met aandelen van VS naar Europa te switchen. Gewaagd, want dat is deze eeuw zelden of zelfs nooit verstandig gebleken.

The blue line in this chart on #COVID?19 is troubling no matter how you look at it! chart by @OurWorldInData ht @MaxCRoser pic.twitter.com/Zrjuv2rOCp — jeroen blokland (@jsblokland) July 1, 2020



De markten open aardig na weer een technologiefeestje op Wall Street, zie het verschil tussen S&P 500 en Nasdaq 100. Geen bijzondere uitslagen nu, alles spreekt voor zich. De Amerikaanse rente ligt vlak en de Duitse opent twee hoger. Houd die in de gaten, want de EU rentes stegen gisteren al hard.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:52 Ford gaat verkeersinformatie van TomTom gebruiken

07:38 'Maak haast met innovaties om uitstoot te verminderen'

07:17 Certificering Boeing 737 MAX weer stap dichterbij

01 jul Historische mijlpaal voor Tesla op Wall Street

01 jul Beleidsmakers Fed bezorgd over economische neergang

01 jul Apple gooit meer winkels dicht in VS

01 jul Alitalia hervat vluchten op Amsterdam

01 jul Tesla in schijnwerpers op Wall Street

01 jul Tesla streeft Toyota voorbij en is waardevolste automerk

01 jul 'Virusproblemen VS raken luchtvaartsector wereldwijd'

01 jul Broker DeGiro meldt recordaantal transacties

01 jul Aandeelhouders CTAC gaan voor aanpassing loon bestuur liggen

01 jul Fastned neemt snellaadnetwerk MisterGreen over

01 jul Vakbonden eisen inspraak bij reorganisatieplannen KLM

01 jul AEX-index sluit dag met kleine plus



Heb ik deze nog voor u. Het Kamerdebat KLM gisteravond leverde geen nieuwe gezichtspunten op. Het huis houdt vast aan het loonoffer, meer duurzaam en minder nachtvluchten. Parijs bevestigt dat er 7600 ontslagen vallen bij Air France en dat in twee jaar het personeelsbestand terug moet met 40%.

02 Jul - 07:40:11 [BER] - FRENCH GOV'T CONFIRMS MASSIVE JOB CUTS AT AIR FRANCE DUE TO COVID-19 PANDEMIC

02 Jul - 07:35:48 [RTRS] - TOMTOM NV - WINS GLOBAL MULTI-YEAR DEAL TO POWER FORD’S NEXT-GENERATION SYNC® WITH ITS REAL-TIME TRAFFIC SERVICE.

Analistenadvies luidt als volgt met twee analisten die heel verschillend tegen Heineken aankijken:

ABN Amro: naar €11 van €8 - HSBC

Adyen: naar €1495 van €1301 - Berenberg

Heineken: naar €80 van €83,25 - JP Morgan

Heineken: naar €106 van €90,80 - Berenberg

ING: naar €7 van €6 - HSBC



Kom ik deze nog in Reuters tegen. Namen zeggen mij niks, maar het Pharming-smaldeel onder ons weet dat vast wel te plaatsen:



De AFM meldt deze shorts met twee verhogingen en een verlaging bij BAM, als u zo denkt:



De agenda met al het Payroll Report:

09:00 IMCD notering €0,90 ex-dividend

11:00 EU werkloosheidspercentage mei 7,6%

14:30 VS jobless claims

14:30 VS Non-Farm Payrolls jun 3M

14:30 VS werkloosheidspercentage jun 12,2%

14:30 VS loongroei jun

En dan nog even dit

Eerst deze:

Door faillissementen, dit is nieuw. De eerste keer dat ik een centrale bankier de term financiële crisis hoor gebruiken:

Fed's Bullard warns of a financial crisis amid pandemic: FT https://t.co/BGnyZabjwT pic.twitter.com/l1zUv6o1kP — Reuters Business (@ReutersBiz) July 2, 2020

Dit dus, ik wil wel in de markt zitten als hét bericht komt dát....

Pfizer released positive results this morning from the early-stage human trial of its coronavirus vaccine. The company’s Chief Scientific Officer Dr. Mikael Dolsten joined @SquawkStreet to discuss. https://t.co/Xh3bOxzqlk pic.twitter.com/NchMQ413MK — CNBC (@CNBC) July 2, 2020

Toyota voorbij, Tesla is nu ook de autofabrikant met de grootste beurswaarde:

Elon Musk congratulates Tesla employees ahead of Q2 deliveries report https://t.co/3PRgCTXyPY — CNBC (@CNBC) July 1, 2020

Hier, $207,5 miljard:

Tesla topping Toyota as the world's largest automaker by market cap today, and options traders are betting on even more gains. @Michael_Khouw has the details. $TSLA pic.twitter.com/v5fYZYM0zV — Options Action (@OptionsAction) July 1, 2020

Hebben ze ook met hoge Russen gedaan:

The U.S. is preparing to roll out long-delayed sanctions to punish senior Chinese officials over human-rights abuses against Muslims in Xinjiang https://t.co/B9Fb09DgV8 — Bloomberg (@business) July 1, 2020

Ja, wat is de toekomst van Hong Kong?

Just three decades ago, Hong Kong accounted for 27% of China's economy. Now, it represents only three percent. What could the financial future look like for Hong Kong? @kenziesigalos reports. https://t.co/FQ5Bz5ooG2 pic.twitter.com/en4OF5yePh — CNBC (@CNBC) July 2, 2020

Voor én Ahold Delhaize- én Just Eat Takeaway-beleggers?

FreshDirect is introducing express delivery to meet consumer demand during the coronavirus pandemic. Here's the CEO on how it'll look. https://t.co/Her9dHLn4P pic.twitter.com/OwT4YD0fvb — CNBC (@CNBC) July 1, 2020

Fout, koppig, of rechte rug, zeg het maar:

Facebook CEO Mark Zuckerberg isn't worried about the advertiser boycott, according to a new report.https://t.co/YteToJNWwM — MarketWatch (@MarketWatch) July 2, 2020

Spannend, maar geen Microsoft. Dat kent nooit gedoe.

CEOs of Alphabet, Amazon, Apple and Facebook to testify before Congress in late July: report https://t.co/8LGDAXKhfk — MarketWatch (@MarketWatch) July 2, 2020

Toch groei!

S&P 500 dividends grew 0.8% in the 2nd quarter vs. the same quarter a year ago, the lowest YoY increase since Q1 2010. $SPX pic.twitter.com/9s8Cj1Q77j — Charlie Bilello (@charliebilello) July 1, 2020

Hij was het, hij is het en hij blijft het:

Russian President Vladimir Putin won a resounding endorsement of his bid to extend his two-decade-long rule potentially to 2036, even as some polls show his approval ratings near historic lows https://t.co/cr17W3L1W6 — Bloomberg (@business) July 2, 2020

Veel plezier en succes.