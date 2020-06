Jacko de Beursgorilla verslaat ook corona. Makkuluk.

(AJK) Dan verkoop je dus in april ASML en dan versla je nog de AEX. Dat is wel gallery play, hoor. Ja, dit is tevens de langstlopende beursgrap. Het is een lesje in nederigheid voor ons allemaal. Vijftien keer de index verslagen deze eeuw, onwaarschijnlijk. Op Wall Street krijg je dan een standbeeld.

Leuk trio hebben we dan daar net niet voor de deur, maar om de hoek van de Big Board: de bull, dat meisje (staat ze er nog?) en wat mij betreft ook Jacko. De Yankees kenende maken ze er meteen King Kong van, maar dat zoeken ze ook maar uit. Met hun gefröbel in de Nasdaq 100. Wij hebben Jacko!