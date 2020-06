BeursVandaag: Risk-on

Dit is het nieuws, de markten lijken er lekker op te gaan.

Korte voorbeurs, want ik delete op het moment supreme mijn hele verhaal. Eerst even die Fed en de president wil nog eens $1 biljoen in infrastrcutuur steken. Reuters:

The Fed will make its debt purchases from Tuesday in the secondary market, and said it would also be buying bonds directly from issuers “in the near future”. The combined size of the primary and secondary programme is up to $750 billion.

Fed debt buying drives demand for risk at the dollar's expense https://t.co/FHgGzx633e by @TSWestbrook pic.twitter.com/5Djhyc4i3W — Reuters Business (@ReutersBiz) June 16, 2020

Bij ons meldt NSI zich al met Q2's en die vallen mee...?

U ziet de koersen vlammen, het is risk-on. Zo snel kan het gaan en draaien. Helaas heeft het CPB wel slechte cijfers, maar dat verbaasd niet:

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 6% door de coronacrisis en de beperkende maatregelen. Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn juniraming. Voor 2021 wordt dan weer gerekend op een groei met 3%. De werkloosheid zal volgens het CPB dit jaar verdubbelen tot 5%.

Commodities blijven wel wat achter. De Amerikaanse rente stijgt vier basispunten en de Duitse twee.

