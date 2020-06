Unilever, AEX, MSCI en Euro Stoxx

U leest overal dat het puur praktisch gezien niet uitmaakt dat Unilever Brits wordt. Het bedrijf houdt haar kantoor in Rotterdam aan, de AEX-notering blijft... maar HQ = HQ, denk ik dan. Onze premier, met zijn Unies-verleden, zal het ook niet leuk vinden. Was onze lobby niet goed? Ik heb geen idee, maar dit is toch een verliesje.

Wat ik ook niet weet, is wat de almachtige samensteller van indices Morgan Stanley Capital International (MSCI) beslist. Blijft Unilever in de MSCI Netherlands Index, of verhuist het aandeel naar de MSCI UK Index? Dit kan het Damrak veel handel schelen en Unilever kan hier best wel eens een B-notering worden. Londen, it is.

Oh jee, de Euro Stoxx 50 ook en daar is Unies zwaargewicht, wijst iemand me al op. Plus alle deelindices. Nou, u ziet het. Dit kan nog een staartje krijgen.

Die #MSCINetherlandsIndex doet trouwens veel beter dan de #AEX. Er zitten nu 23 aandelen in en dat was altijd veertig plus, dacht ik pic.twitter.com/uFjwumfPHh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) June 11, 2020

Helaas komen we misschien nooit te weten of al het Unilever bashen in ons land twee jaar geleden - want dat was het - met die dividendruzie een rol speelde bij deze verhuizingsbeslissing. Goed is schelden nooit. En zeg maar of u het met de Elsevierjournalist eens bent. Ik lees ook: het was fijn, bedankt en tot ziens.