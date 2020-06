BeursVandaag: Van alles weer

Update en brekend, Blackstone verlaagt het bod op NIBC naar €7 van €9,85. U mag er nog wel het dividend van €0,53 bij optellen en vrijdag sloot het aandeel op €7,60.

Er is nu op de brede markt niet veel te doen, na een markttechnisch ook rustig weekend. De Opec-landen hebben netjes bij het kruisje getekend - en het spul staat weer hoger - de Japanse economie is formeel in recessie, de Chinese handelsbalans kent een record overschot en de Koreaanse Kospi plust ook dit jaar.

Er is nu ook een Duits cijfer in de categorie Entschuldigung bitte, ik doe ze maar meteen. Niet al te veel data verder deze week, we doen het vooral woensdag met een Fed-rentebesluit. Verder is het afwachten hoe ver de rally reikt, nu de achterblijvers voor stijgingen zorgen. Duiding in mijn vooruitblik.

Japan BBP Q1 (herziend) -0,6% QoQ (verwacht -0,5%)

Duitsland industriële productie apr -17,9% MoM (-15,5%)

Het voornaamste nieuws binnen de AEX wellicht van dit weekend, de grote Shell-aandeelhouders zouden boos over de dividendverlaging zijn (al die lange sommen naar de gallemiezen). Gaat Just Eat Takeaway al dan niet mee bieden op Grubhub, dat is ook de vraag. Verder gaat Basic-Fit weer open in België en Spanje.

Shell faces spending scrutiny after dividend cut https://t.co/r1VF4eWHDa — Financial Times (@FT) JJune 7, 2020

De scores even na opening spreken voor zich. Lopen ze in New York al met petjes Nasdaq 10K rond? Het gaat aardig die richting op. Verder: de dollar trekt aan tot net onder 1,13, olie ligt goed, de volatilteit blijft maar zakken na behapbare niveaus en de Amerikaanse rente en de Duitse openen vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag met mogelijk een fusie tussen AstraZeneca en Gilead:

07:49 'Vraagtekens over kapitaalbeleid Shell na dividendverlaging'

07:02 Japanse economie in recessie

07 jun Beursweek met vergadering Fed en economische cijfers

07 jun Lufthansa wil staatssteun in 2023 volledig aflossen

07 jun Emirates en Etihad verlengen salarisverlaging voor personeel

07 jun Export China zakte weer weg in mei

07 jun 'Farmaceut AstraZeneca wil fusie met biotechnoloog Gilead'

06 jun Kleine belegger voorzichtig ondanks optimisme op beurzen

05 jun Banenrapport stuwt sentiment Wall Street

05 jun Alychlo verkoopt 3 miljoen aandelen Fagron

05 jun Trump dreigt weer met heffingen op Europese auto's

05 jun United Airlines sluit bases in Frankfurt, Hongkong en Tokio

05 jun Fed trapt weer op de rem met opkoop schuldpapieren

05 jun Mede-oprichter Reddit stapt uit bestuur en wil zwarte opvolger

05 jun 'Just Eat Takeaway aast op Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub'

05 jun VS staan twee Chinese passagiersvliegtuigen toe per week

05 jun Invallen bij kantoren betalingsbedrijf Wirecard

05 jun Hoekstra over steungesprekken KLM: we zijn een heel eind

Analistenadvies luidt:

Adyen: naar €1334 van €1094 - KBW

ING: naar €8.80 van €8.60 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts::

De agenda is al door en hoe:

01:50 Japan BBP Q1 (herziend) -0,6% QoQ (verwacht -0,5%)

08:00 Duitsland industriële productie apr -17,9% MoM (-15,5%)

En dan nog even dit

Het kan dus wel:

Oil futures point higher Sunday night after OPEC+ extends output cuts to July https://t.co/HUb1gkFE4E — MarketWatch (@MarketWatch) June 8, 2020

Dit speelt wellicht ook en rol bij de olieprijs?

Cristobal forecast to weaken to depression on Monday, says U.S. NHC https://t.co/bwXsLh3cPJ pic.twitter.com/vbaGWmfu2v — Reuters (@Reuters) June 8, 2020

Nul gevallen!

New Zealand says to lift all coronavirus restrictions https://t.co/cQd8rb2fwV pic.twitter.com/i79vCVwjUg — Reuters (@Reuters) June 8, 2020

De handelsoorlog is nooit ver weg?

The Trump administration's latest blow threatens to cripple China's tech champion https://t.co/t9gbnbrgfS — Bloomberg Markets (@markets) June 8, 2020

Chinese cijfers:

#China's May USD trade surplus was the biggest on record as #exports fell less than expected and #imports collapsed by 16.7% YoY. pic.twitter.com/2FhLm8Zwgx — jeroen blokland (@jsblokland) June 7, 2020

Valt mee?

We have seen a massive rally in risk assets, but risk premia remain decent if not elevated! pic.twitter.com/MRbngDBcsd — jeroen blokland (@jsblokland) June 7, 2020

Chinese notering aan de Nasdaq? Het kan nog.

China's online grocery platform Dada debuts on the Nasdaq, calls for greater scrutiny on markets https://t.co/mzTW10CYM0 — CNBC (@CNBC) June 8, 2020

Kansen en concurrentie?

Bizar!

