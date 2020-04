Blackstone lijkt geen zin meer te hebben in NIBC

En de ECB krijgt de schuld? Want Blackstone is niet meer zo happig om NIBC voor €9,85 over te nemen. De bank mag van de ECB even geen dividend betalen - ik noem het beestje maar gewoon bij de naam - en Blackstone gebruikt dat als stok.

Hier vindt u het persbericht, of het juridische document.

Zeg maar of het bod doorgaat deel II. Deel I leest u luid en duidelijk aan de grafiek en dit keer is er toch veel minder twijfel? Misschien, maar de brede markt staat ook even flink hoger.

In vergelijking met de sector kan u stellen dat er misschien toch nog wat premie in de koers zit.

Tja, Blackstone baalt gewoon als een stekker. Doe je bij wijze van de ene dag een bod en klapt de volgende dag - onder aanvoering van de banken - de brede markt in elkaar. Jammer Blackstone, denk ik dan, pech gehad, you win some, you lose some en janken en jengelen doen we niet op de beurs. Wel op de blaren zitten.

Daar denkt Blackstone wellicht anders over. We gaan het zien.