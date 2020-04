BeursVandaag: We gaan het weer meemaken

Unilever handhaaft het dividend.

In de Q1 update skippen de Rotterdammers wel de outlook voor dit jaar en uw weet waarom. De omzet is vlak vergeleken met een jaar geleden. Verzorgingpoducten doen het goed, maar vooral de horecasluiting hakt er ook hier in. De regels sprek voor zich en ik zie niets over marges?

Wolters Kluwer heeft een summiere update, maar lijkt niet zoveel schade... Handig zo'n online business nu Groeicijfers zelfs, het is al heel wat deze tijden.

Intertrust heeft ook niet zo veel last van het virus, maar genoeg om de jaarprognose in te trekken.

TKH wordt wel flink geraakt door het virus, maar geeft weinig cijfers weg:

De vaste viruscijfers weer:

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/9gStcN6dEl — Reuters (@Reuters) April 23, 2020

De agenda kent de eerste schattingen van inkoopmanagersindices uit VS, Duitsland en Frankrijk en jobless claims. Deze twee landen zijn al door en hoe:

Japan productie PMI apr 43,7

Japan services PMI apr 22,8

Australië productie PMI apr 45,56

Australië services PMI apr 19,6

Vlakke koersen na een fraai ritje Wall Street. Er valt weinig op, behalve dan dat olie aantrekt. Misschien een idee om een olie- of grondstoffen tracker op te pikken, of op uw watchlist te zetten tot de trend draait. Record lage koersen, vandaar. De Amerikaanse rente doet één basispunt lager en en de Duitse plust twee.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Sligro meldt 1% omzetgroei over Q1 en deze headline komt net door:

23 Apr - 08:05:19 [RTRS] - ‍CMA HAS CLEARED £6.2 BLN MERGER BETWEEN JUST EAT AND TAKEAWAY.COM?

08:12 Aedifica heeft aandelen succesvol geplaatst

08:11 Unilever ziet verschuiving vraag door virus

08:11 Nikkei staakt verliesreeks

08:10 Truckbouwer Volvo voelt coronacrisis in resultaten

08:09 Coronacrisis raakt omzet groothandels Sligro

08:08 TKH merkt eerste gevolgen coronacrisis

07:49 Intertrust trekt jaarprognose in vanwege onzekerheid coronacrisis

07:32 Equinor voert drastische verlaging dividend door

07:30 Bedrijvigheid Japanse economie flink lager

07:30 Avantium krijgt financiering voor ontwikkeling van nieuwe asfalt

07:29 Alfen krijgt opdracht van Infrabel

22 apr Wall Street omhoog na herstel olieprijzen

22 apr Ondernemingsraad KLM 'verbijsterd' over bonus Franse topman

22 apr Rechter wil extra informatie in woekerpoliszaak NN

22 apr 'Nederlandse consument niet meer bezig met hamsteren'

22 apr 'Air France-KLM dichtbij 10 miljard euro noodsteun voor crisis'

22 apr Groen licht voor fusiedeal Mylan en Pfizer

22 apr Betalingsbedrijf Ingenico voorziet fikse omzetdaling

22 apr Top Accell ziet dit jaar af van bonussen

22 apr Wall Street op winst

22 apr Coronacrisis raakt wereldwijde staalproductie

22 apr Arcadis gaat samenwerken met Amerikaanse leger

22 apr Nieuwe topman ABN AMRO kan aan de slag

22 apr Just Eat Takeaway kondigt kapitaalverhoging aan

Analistenadvies luidt als volgt met DB even over ABN:

ABN Amro: naar €8 van €17 - Deutsche Bank

ArcelorMittal: naar €14 van €15 - Jefferies

Heineken: naar €83 van €103 - CreditSuisse

Wolters Kluwer: naar €71,50 van €75 - Credit Suisse

Aperam: naar €31 van €32 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts met oplopende bij Fugro:

De agenda met inkoopmanagersindices en jobless claims.

08:00 Intertrust Q1-cijfers

08:00 Ordina Q1-cijfers

08:00 Sligro Q1-cijfers

08:00 Unilever Q1-cijfers

08:00 Relx Q1-cijfers

09:00 Vopak notering €1,15 ex-dividend

09:15 Frankrijk manufacturing PMI apr 42,0

09:30 Duitsland manufacturing PMI apr 39,0

09:30 Duitsland services PMI apr 28,5

10:00 EU manufacturing PMI apr 40,0

10:00 EU services PMI apr 23,0

14:30 VS wekelijkse jobless claims 4,2 miljoen

15:45 VS manufacturing PMI apr 42,8

15:45 VS services PMI apr 42,0

16:00 VS verkopen nieuwe woningen mrt 661K

22:00 Intel Q1-cijfers

En dan nog even dit

Er is nog een BBP-cijfer:

South Korea’s economy shrinks the most since 2008 https://t.co/Xrdthv7IQz pic.twitter.com/P1SFXc1t6h — Bloomberg (@business) April 23, 2020

Jaja:

Oil traders are dealing with an oil surplus that has been building up since global lockdowns saw energy demand collapse https://t.co/Tgwen93gFn pic.twitter.com/BeWQpjjFH6 — Reuters (@Reuters) April 23, 2020

Voor wie nog een trade zoekt?

Battered U.S. oil ETF to diversify investment in later-dated oil contracts https://t.co/oiB4SFm5MD pic.twitter.com/DxgyDiIgxo — Reuters (@Reuters) April 23, 2020

Want die futures...

At the current pace, the estimated storage capacity in #Cushing could be full in less than three weeks. #oil pic.twitter.com/CYrT78Ijeh — jeroen blokland (@jsblokland) April 23, 2020

Heeft er eigenlijk iemand de bodem gebeld bij die minus $40,32? OK, doe ik het wel. Bij deze :-)

Oil may have clocked some stunning moves this week, but the systemic implications do not look so dire, according to JPMorgan https://t.co/P4uevjlqni — Bloomberg (@business) April 23, 2020

Overname:

Facebook invests $5.7 billion in Reliance Industries' digital unit, its biggest purchase since it shelled out $22 billion for WhatsApp six years ago pic.twitter.com/vylGFUdXkt — Reuters (@Reuters) April 23, 2020

Om niet meer afhankelijk te zijn van...

Wow:

The construction of a 100,000-capacity soccer stadium in Guangzhou in China has begun pic.twitter.com/kahxgzmMaV — Reuters (@Reuters) April 23, 2020

Had ik nog lange plaatjes:

Mooie grafiekjes olieprijs (sinds die bestaat anno 1859), zowel echt als relatief. Lange grafieken laten altijd zien dat commodities geen belegging zijn, IMHO. Alleen maar prijs(actie). Of t in de grond of uw tank zit, het yieldt niet #AEX #WTI #Brent https://t.co/iuUe8UFCuu pic.twitter.com/N9xr8FO8G9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 22, 2020

Ach, ieder nadeel...

Some of the world's most polluted cities are breathing much cleaner air during coronavirus lockdowns.

New Delhi's air pollution dropped 60% in three weeks. Watch ? https://t.co/4D2QCNIGaX (Video via @QuickTake) pic.twitter.com/I7ZlVKZ1pz — Bloomberg (@business) April 23, 2020

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.