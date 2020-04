Het is niet eerlijk, het zijn ook altijd dezelfden die hard gaan. En als u ze niet hebt, gaan ze nog harder. Al is het maar gevoelsmatig. Geldt voor de dalers trouwens ook, maar daar hebben we het deze mooie ochtend maar even niet over.

Beurs op twee snelheden. Onze chippers open 4-5% hoger (op mooie cijfers #TSMC). Wie al wat langer in #ASML #ASMI en #Besi zit, slaat alleen wat stof van de mouwen. Fraaie rendementen en komt dividend nog bij (hier wel) #AEX pic.twitter.com/vUTFFQz08Z — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 16, 2020

Nog gemakkelijker kan ik fondsen bedenken - en ook grote namen - die om en nabij hun all time low staan, maar nogmaals: het is mooi weer en de AEX staat hoger. Goede reactie krijg ik, maar is dat abonnement nou juist niet het aller-, allerlaatste dat de deur uit gaat? Liever honger en dorst, dan het heilige kassie kijken...