AEX 500? AEX 500!

Het staat op het bord en dus is het zo. Het was op 6 maart dat de index als een mes door de boter... en eigenlijk is dat nu weer zo. Gaat de markt ervanuit dat de economie en daarmee indirect de winsten van het bedrijfsleven ook zo'n curve maken? De test is misschien het komende Q1-cijferseizoen.

Daar kunnen nog verrassingen zitten, want nog lang niet alle bedrijven zijn door met corona-updates, zoals ze intussen zelfs formeel al heten. Dat de economische data dit voorjaar desastreus zijn, weten we intussen en is ingeprijsd. Ja, met die daling der dalingen vorige maand, niet met de stijging nu. Maar goed, eerst hiervan genieten.

Let wel, dit is geen sein veilig ofzo, of wat u er ook maar van maakt. Zo'n sein bestaat niet. Er is altijd risico met aandelen. Bij iedere koerstik.

#AEX 500



Precies maand geleden keken u en ik glazig toe hoe de #AEX - "Hold my beer!"- met gevel en al door 500 klapte en naar 389,60 zakte... en nu boort index zich weer weg terug door 500. Raar ding, die beurs deel zoveel (and I love it ??) pic.twitter.com/8c4uGkWOoC — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 7, 2020

En zowat alles klopt, wat dat ook maar mag zijn:

Wat n weelde ineens, alle indexfondsen Damrak plussen. Dit is bijna perfectie. Cyclisch vs defensief en alleen de 'goeie' daalt, ofwel #FlowTraders #AEX pic.twitter.com/PPud3fflzE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 7, 2020

Haha, goeie vondst Victor! Lock down of 1,5 meter rally kan ook, of weet nog iemand een goeie?