AEX: waar blijft tweede, definitieve klap?

Dus als ik het goed begrijp hebben we nu de Bull trap al gehad, tenminste, zo'n patroon zie ik al verwerkt...?

Ik heb nog eens terug gekeken naar 2008/9, ik kan alleen maar een grote afstort waarnemen, waarna de grote klim begint tot 2019. Geen bulltrap, denk ik te zien....?

1.Je moet de grafiek van dichterbij bekijken. Dit kan je via de tool van de Tijd doen (inzoomen op de periode 06/2007 tot 06/2009).Dan kan je zien dat de bulltrap in 2008 zich situeert OF in de periode maart tot mei 2008 (sterke lange rally naar boven) of in de periode oktober/november 2008 (zeer sterke rally naar boven). Sommigen zullen stellen dat er toen 2 bulltraps waren, anderen zullen akkoord gaan dat één van deze rally's dé bulltrap was.Hoe dan ook, het blijkt dat de berenrally in 2008 duurde van oktober 2007 tot maart 2009 (= 1,5 jaar) met één à twee tussentijdse bulltraps.2.Ik ben geneigd om te denken dat we dus nog wel verder omlaag gaan. Gewoon gevoelsmatig omdatAEX piek rond 2019/2020: 620 ongeveerAEX dal (maart 2020): 400 ongeveerAEX nu: 490 ongeveerIk vind die daling aan de lichte kant, gelet op de verliezen die véle bedrijven gedurende 1 à 2 jaar zullen draaien en gelet op de cash die ze daarmee zullen verbranden.De daling is licht, want in 2008 bijvoorbeeld zagen we dat de AEX terugzakte van 563 naar 200 (!).De AEX staat nu mijns inziens véél te dicht bij de 620 terwijl onze economie een dreun krijgt die haar gelijke niet kent. Iedereen consumeert minder, over de volledige wereld (behalve voeding uiteraard) en onze economie ligt werkelijk plat.Als ik zie dat indexen stijgen zonder economisch nieuws, maar gewoon omdat het aantal besmetting afneemt, dan stel ik vast dat men blijkbaar niet beseft dat dit economisch gezien weinig relevant is. De maatregelen zorgen er immers voor dat de economie niet op volle toeren kunnen draaien. En maatregelen zullen nodig BLIJVEN zolang er geen vaccin is. Mensen zullen ook blijvend minder reizen omdat ze geen risico willen nemen. Een deel van de mensen zal de fitness hoe dan ook mijden omdat dit een potentieel risico is. Alles blijft gewoon een risico TOT er een vaccin komt.3.De reden waarom we nu zo'n sterke heropleving kennen is omdat de crash natuurlijk nóg steiler was dan in 2008. Mogelijks is dat een gevolg van 1) meer shorters dan in 2008, en 2) de algoritmes en softwaresystemen van de grote spelers.Anderzijds durf ik toch vermoeden dat we in de komende maanden opnieuw naar beneden gaan, bijvoorbeeld als gevolg van de volgende cijfers/ bewustwordingen- cijfers over hoe sterk de economische activiteit is teruggezakt- begrotingsproblemen van landen- cijfers over aantal faillissementen bij kleinere bedrijven, die hun domino-effect zullen hebben bij de grotere bedrijven- publicaties van grotere bedrijven die melden onvoldoende werkkapitaal te hebben om de dip te overbruggen (zoals Aston Martin nu al gedaan heeft)- vooral: conclusie dat de economie zo stillekes zal blijven tót er een vaccin is (want bij vele mensen leeft blijkbaar het idee dat de economie zal hervatten als de besmettingen teruglopen).- een president in Amerika die de beurzen niet omhoog praat met irrationeel getwitter.Mijn basisgevoel is dus dat we een berenrally wel net iets langer duurt dan twee maanden. In 2008 was het 1,5 jaar naar beneden, met tussentijdse heroplevingen. Ik deel dan ook de mening van de columnist dat we nu een tussentijdse heropleving meemaken en straks verder naar beneden gaan.Mijn mening wordt versterkt door het feit dat de huidige stijgingen soms gebeuren onder laag volume. De grote spelers die eruit gestapt zijn, wachten aan de zijlijn om in te stappen tot ....het echt gezakt is. En geloof me, ze zullen er wel voor zorgen dat het nog écht zakt.4.Laat het duidelijk zijn dat ik géénszins zeker ben van alles wat ik hierboven schrijf. Een groot deel is gebaseerd op een basisgevoel.Verder zijn er ook redenen om te twijfelen aan mijn stellingen. Bijvoorbeeld: misschien zorgt de adequate snelle reactie van de centrale banken er wel voor dat de economie deze klap beter verwerkt dan vroeger. We krijgen alvast de indruk dat ze geleerd hebben uit 2008 hoe je zo'n situatie het beste aanpakt.[Hierboven spreek ik over de AEX, maar ik rekende zonet uit dat de cijfers van de BEL-20 verhoudingsgewijs net hetzelfde zijn]