(AJK) Het is een sommetje dat ik altijd al had wilde maken, maar nooit aan toe kwam. Want hoeveel euro's heeft onze overheid wel niet uitgespaard sinds de euro crisis tien jaar geleden? U weet het, sindsdien kelderen de rentes, klaagden spaarders en pensionado's en was het voordeel voor onze staat: gratis lenen.

Ik heb me al die jaren verbaasd dat in onze politiek niemand van de oppositiepartijen over die miljarden is begonnen, om die terug te laten vloeien naar de burgers, of voor eigen hobby's aan te wenden. Ik had alleen geen idee om hoeveel het ging, hoe ik dat moest berekenen en toen was er gisteravond dit:

Kritiek in EU op strenge NL opstelling #coronacrisis. Terecht. Ook kan @WBHoekstra slécht rekenen. Vorige crisis heeft NL 5 miljard #ESM-bijdrage gekost, maar door relatíeve sterkte heeft NL al zo'n 50 miljard rente over staatsschuld bespaard: https://t.co/c9I2khZrD0 pic.twitter.com/4EpHYmUgBb — Tilburgse Economen (@Vvte_uvt) March 26, 2020

Het is niet eens een sommetje, het is zo af te lezen. Weer wat geleerd. Of om de boel eens om te draaien: dank Zuid-Europa dat jullie er zo'n puinhoop van hebben gemaakt, waardoor wij lekker gratis lenen, tientallen miljarden hebben uitgespaard en zo de crisis gratis financieren. Waarvan akte :-)

Ja hoor. Vanaf 2011 heeft NL 30 miljard minder rente dan normaal betaald, ondanks zware crisis. In vorige crises moest altijd méér rente worden betaald (zie bijv. 2000, 15 miljard). Per saldo komen we uit op een geschatte besparing van 50 miljard. pic.twitter.com/z81X93dwEn — Tilburgse Economen (@Vvte_uvt) March 26, 2020

Of het nou €30 of €50 miljard is, het is en blijft nattevingerwerk, omdat er geen alternatieve geschiedenis en rentestanden zijn.