BeursVandaag: Weer zo'n dag

Die daling op de beurzen komt echt niet uit de lucht vallen... Wat een cijfers uit de VS.

Handelaren weten wel raad met deze markt - prijsactie en volatiliteit - maar beleggen is er strikt genomen nu niet bij. Niemand weet nog iets over omzetten, winsten, cash flows en ga zo maar door van de bedrijven, behalve dan dat ze imploderen. Misschien komt er niet eens een Q1-cijferseizoen. Alles is mogelijk nu.

Eigenlijk beleggen we voor normalisatie, of misschien wel een compleet nieuwe situatie daarna. En dat is koffiedik kijken, ofwel er valt nu echt niks zinnigs te zeggen over de standen van de beurzen. Misschien dat iedere score kan en dat u nergens raar van op moet kijken, als het op het bord staat. Zelfs een halvering...

Enfin, wellicht zitten we nu in de zwartste periode en dat is altijd ook weer de meest kansrijke. Beste koopmomenten in de vorige eeuw waren juni 1932 en mei 1942 en ik hoef u niet te vertellen hoe de wereld er toen uit zag.

Starting the week 'optimistically...



FED'S BULLARD SAYS U.S. JOBLESS RATE COULD RISE TO 30% IN 2Q,



2Q GDP COULD DROP RECORD 50%. pic.twitter.com/h4JGxSjaQo — jeroen blokland (@jsblokland) March 22, 2020

Het intussen bekende overzicht, weer meer en het wordt een spannend weekje in Nederland. Griekenland is ook in lockdown, Nieuw-Zeeland gaat het, China krijgt alleen nog maar gevallen via het buitenland binnen en Canada gaat niet naar de Olympische Spelen. In de VS soebat het Congres nog over een steunpakket.

Follow @Reuters liveblog for the latest developments around the coronavirus outbreak https://t.co/cEBwkoEQ5P pic.twitter.com/Xd4Xx4WUGu — Reuters (@Reuters) March 23, 2020

Laatste nieuws dan met Royal Dutch Shell, waar van paniek geen sprake is als ik dit zo zie:

#Shell past zich aan, zegt genoeg cash te hebben, weet nog niet of ze haar aandeleninkoopprogramma voort zet en geen woord over het dividend #AEX pic.twitter.com/147x7Y6leQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 23, 2020

Deze twee zal u ook interesseren:

23 Mar - 08:02:19 [RTRS] - ASMI - TODAY ANNOUNCED NOMINATION OF BENJAMIN LOH AS CEO, PRESIDENT AND CHAIRMAN OF MANAGEMENT BOARD OF ASMI, SUCCEEDING CHUCK DEL PRADO

23 Mar - 07:03:16 [RTRS] - PHARMING GROUP NV - DESPITE UNCERTAINTY AROUND COVID-19, FOR NOW, WE DO NOT ANTICIPATE ANY ISSUES WITH REGARDS TO CONTINUOUS SUPPLY OF RUCONEST AND WE REMAIN CONFIDENT IN LONG-TERM PROSPECTS OF BUSINESS

De start is weer met hopeloze koersen, sterke dollar, dalende rentes (Duitsland een en de VS dertien basispunten) en houd er rekening mee dat we vandaag met nieuwe indices werken: onder andere welkom Just Eat Takeaway en ASMI in de AEX en Pharming in de AMX.

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:47 Intertrust: nog geen groot omzetverlies door coronacrisis

07:39 Shell krijgt meer tijd voor lng-veiligheidsprotocol Australië

07:32 Airbus versterkt financiën vanwege virus

07:31 Philips voert productie medische ventilatoren flink op

07:16 Nikkei positieve uitschieter in lagere regio

22 mrt Blik beleggers gericht op corona en steunmaatregelen

22 mrt Topman Thuisbezorgd: ook veel restaurants verloren

22 mrt Trump en Congres dicht bij steunpakket van 2 biljoen dollar

22 mrt Britse waakhond wil uitstel cijferpublicaties om coronavirus

21 mrt 'Britse overheid wil staatsbelang nemen in getroffen bedrijven'

21 mrt Weidmann: recessie Duitse economie is onvermijdelijk

21 mrt Brussel akkoord met Frans steunpakket voor coronacrisis

21 mrt DSM maakt desinfectiemiddelen voor strijd tegen coronavirus

21 mrt 'Air France-KLM en Airbus vooraan in rij voor Franse noodsteun'

21 mrt VS bereid tot schrappen sommige Chinese heffingen om coronavirus

21 mrt Coulance voor getroffen bedrijven bij betalen pensioenpremies

21 mrt Ondernemers schieten met mondkapjes zorg te hulp

21 mrt Horecazaken openen digitaal de deuren

21 mrt Eerste loketten voor noodhulp zzp'ers kunnen al open

20 mrt KLM-partner Delta zet mes in dividend en aandeleninkoop

20 mrt Wall Street sluit roerige week in mineur

20 mrt Shell stelt grondstof voor handgels kosteloos beschikbaar

20 mrt Euronext-baas blij met shortselling-maatregelen

20 mrt Vastgoedbeleggers komen huurders in zwaar weer tegemoet

20 mrt Federal Reserve breidt noodhulpprogramma uit

20 mrt Wall Street doet stap terug

20 mrt Van Rijn treedt tijdelijk terug uit raad van toezicht AFM

20 mrt EasyJet houdt meeste van zijn vliegtuigen aan de grond

Analistenadvies luidt:

Adyen: naar €825 van €875 - Keybanc

Basic-Fit: naar €32 van €34 - Citigroup

De AFM meldt deze shorts met per saldo geen wijzigingen bij AMG en Ray Dalio van Bridgewater blijft zijn shorts in de grote Nederlandse fondsen terugbrengen:

De agenda en van die inkoopmanagersindex uit Chicago gaat u schrikken?

08:00 Duitsland import feb

14:30 VS Chicago PMI feb

16:00 EU consumentenvertrouwen mrt -14,0

Central banks deploy record sums to break financial logjam, but may need more https://t.co/9f5ZaXEgKX pic.twitter.com/pkoU4tlqgL — Reuters (@Reuters) March 23, 2020

Nou, kom op. Dit is geen tijd voor partijpolitiek.

U.S. Senate Democrats blocked a coronavirus stimulus bill from advancing on Sunday as Democratic Leader Chuck Schumer expressed concerns that the bill would benefit corporate interests at the expense of hospitals, healthcare workers, cities and states https://t.co/otHWSKD7XD pic.twitter.com/Ilcd4e5BCf — Reuters (@Reuters) March 23, 2020

Er komt wat tekening in de zaak...

Good Morning from Germany where econ & social crisis deepened as govt forecast that coronavirus pandemic would lead to biggest contraction in decade. Finance ministry expects econ to shrink by at least 5% this yr. Compares w/former forecast of 1.1% growth. https://t.co/Rg3s4FyUT0 pic.twitter.com/w6r9eSrLgZ — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 23, 2020

Ook dat nog:

In case you missed it: Inflation expectations on both sides of the Atlantic have collapsed to fresh all-time lows due to coronavirus shock. pic.twitter.com/3vYqXwgQEW — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 23, 2020

ASML:

Shielded from the coronavirus pandemic, work continues in the world’s cleanest room https://t.co/78Ro6DXsa1 — Bloomberg (@business) March 23, 2020

Philips:

Royal Philips is ramping up production of ventilators https://t.co/ikPBsY5ZOk — Bloomberg (@business) March 23, 2020

Flow Traders:

De daling mag er zijn:

The biggest S&P 500 Index declines from its all-time high! Chart by @TheChartmeister ht @biancoresearch pic.twitter.com/bypXBul6mu — jeroen blokland (@jsblokland) March 22, 2020

Veel plezier en succes.