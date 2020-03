Deze beurs is toch ook gewoon genieten?

Ja, ik word ook geschoren, hoor. Met double digits, daarvoor hoef ik echt niet bij mijn porto te gaan kijken. En toch, ik geniet met volle teugen van deze markt. Waanzinnig dat geweld. Vraag en aanbod is the greatest force in the universe, verbeter ik maar meteen Albert Einstein met zijn compound interest :-)

Grapje, maar u ziet ook wat de Amerikaanse president, China, Fed, ECB en BoJ uit de kast moeten trekken om ook maar een beetje grip op de markten te krijgen. De les van maart 2020: de beurs is de beurs nog en is haar streken nog niet verleerd. Ik geef eerlijk toe dat ik daar zelf de laatste jaren aan begon te twijfelen.

Waar ik niet aan twijfel, is dat de huidige noodstop van deze wereld weer overgaat. Ik zou niemand durven aan te raden nu aandelen te kopen voor zeg een mooi ritje in een jaar tijd, maar ik laat mij zelf nu willig scheren. Want de beurs is net een baard: hoe bot u er ook in hakt en knipt, het groeit altijd weer aan.

Als ik #AEX dit jaar zo zie dan:



Gaan we voortaan véél minder eten drinken

Gebruiken we helft minder staal, schroeven en moeren

Verzekeren we amper nog

Zijn banken overbodig

Sterven chips uit

Blijft er geen fysieke winkel over

Tanken we amper nog

Etc



Succes met beleggen pic.twitter.com/oH2l4dN2kW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 19, 2020

De onvermijdelijke, maar terechte reactie. We hebben nu, op dit moment, geen cijfers en niemand die weet hoe duur de AEX nou precies is. Mede daarom ook dat koersgeweld, denk ik. De beurs zoekt, maar vindt nog niet.

Weet ik niet en als je het lucht noemt, is het mss nú nog wel veel erger. Vraag is alleen hoe lang. V mn LinkedIn https://t.co/SBWZPAKGQF pic.twitter.com/MQ8EVc4l3c — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 19, 2020

Verder wat Joshua Brown zegt: