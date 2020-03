ECB: UNCH, maar..

Ik denk dat deze beslissing van de ECB juist is. Een verdere renteverlaging voegt niets toe en met de LTRO funding kan zij de banken wel helpen. We hebben het hier niet over een financiele crisis maar een crisis in het gezondheidssysteem van veel landen. De enige reden om deze draconische maatregelen te nemen is het voorkomen van overbelasting van onze ziekenhuizen en medische faciliteiten. Waarom maakt de overheid niet een aantal kazernes of recent gesloten ziekenhuizen beschikbaar voor evt opvang? We hebben ook nog artsen en medische verzorgers in het leger die kunnen helpen.